Тайвань атаковали десятки шпионских аэростатов из Китая — но на острове больше взволнованы хакерскими атаками

Таинственные воздушные шары, парящие в воздушном пространстве Северной Америки, разумеется, вызывают панику. Десятки подобных летающих объектов, вероятно, происходящих из Китая, в последние годы замечали и в Тайване.

После того как США сбили четыре шпионских аэростата, представитель Министерства обороны Тайваня сказал, что Тайбэй может сделать то же самое, если будет «достаточно взволнован» ими.

Что может быть страшнее «летающих шпионов»? Для Тайваня — атаки китайских хакеров. В пятницу президент Цай Инвень презентовала новый исследовательский институт кибербезопасности.

«Информационная безопасность — это национальная безопасность», — заявила она.

Китай долгое время использовал Тайвань в качестве полигона для испытания своих кибервозможностей, но администрация Цай начала воспринимать угрозу более серьезно после прошлогодней мощной хакерской атаки, совпавшей с визитом Нэнси Пелоси. Экс-спикер Палаты представителей стала самым высокопоставленным чиновником США, который посещал Тайвань за последние 25 лет.

В Пекине отреагировали на визит как на провокацию и взялись атаковать правительственные подразделения Тайваня — установив новый ежедневный рекорд кибератак, который в 23 раза превышал предыдущий. Взломы были нацелены и на местную сеть магазинов 7-Eleven, где демонстрировались сообщения «Долой из Тайваня».

Китай отверг обвинения в спонсировании хакеров, а Тайвань понял, насколько уязвим к кибератакам.

“Вы заходите в минимаркет и видите взлом, а затем идете на железнодорожную станцию, где видите подобное сообщение. Заходите в интернет и не можете получить доступ к веб-сайту президента Тайваня. Первое впечатление — насколько мощны возможности Китая и насколько наши внутренние системы скомпрометированы”, — сказала Сильвия Йе, аналитик исследовательской фирмы TeamT5.

Параллельно тайбейская организация Doublethink Lab задокументировала 2900 случаев дезинформации, нацеленной на Тайвань, в течение месяцев между визитом Пелоси и промежуточными выборами в США в ноябре.

«Война восприятия является очень важной частью всей стратегии Китая», — сказал Мин Сюань Ву, глава Doublethink.

В ответ правительство Тайваня создало цифровое министерство, подчиненное новому киберинституту; приняты меры для поддержки и развития местных «киберталантов»; введены большие штрафы за нарушение корпоративных данных.

По данным Bloomberg, по меньшей мере 37 законодателей США посетили Тайвань в прошлом году, и эта тенденция сохранится в 2023 году. Глава Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол заявил на прошлой неделе, что возглавит двухпартийную делегацию Конгресса на остров весной, а спикер Палаты представителей Кевин МакКарти заявил, что планирует совершить личную поездку.

Вероятно, Пекин будет использовать более мощную кибертактику против Тайваня, особенно накануне президентских выборов в январе следующего года. Аналитики опасаются возможных эскалаций в связи с тем, что произошло во время визита Пелоси — таких, которые могли бы, например, вызвать перебои с электроэнергией. Такая перспектива, действительно, гораздо опаснее шпионского воздушного шара.

Источник: Bloomberg