Военные США сбили неопознанный восьмиугольный летающий объект над озером Гурон, его инопланетное происхождение официально не исключено

Военные истребители США в воскресенье сбили восьмиугольный объект над озером Гурон, сообщил Пентагон. Это был четвертый летающий объект, сбитый американской ракетой над Северной Америкой примерно за неделю. Министерство иностранных дел Китая заявило, что не располагает информацией о предыдущих трех летающих объектах, сбитых Соединенными Штатами.

Генерал ВВС США Глен ВанХерк, глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD) Северного командования, которому поручено охранять воздушное пространство США, сообщил журналистам, что военные не смогли определить, что это за объекты, как они держатся в воздухе и откуда они летят.

«Мы не просто так называем их объектами, а не воздушными шарами», — отметил ВанХерк.

Генерал прямо указал, что не исключает инопланетян или любого другого объяснения.

Другой представитель министерства обороны на условиях анонимности впоследствии заявил, что военные не видели никаких доказательств того, что эти объекты были внеземными.

По приказу президента Джо Байдена американский истребитель F-16 сбил объект над озером Гурон на границе США и Канады, сообщил официальный представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер в официальном заявлении. По словам Райдера, хотя он не представлял военной угрозы, объект потенциально мог мешать внутреннему воздушному движению, поскольку он летел на высоте 6100 м, и у него могли быть возможности наблюдения.

По словам анонимного представителя военных США, объект имел восьмиугольную форму, со свисающими нитями, но без заметной полезной нагрузки. Речь о том же объекте, который недавно был обнаружен над Монтаной рядом с важными военными объектами, что привело к закрытию воздушного пространства США. Военные попытаются найти объект, сбитый над озером Гурон, чтобы узнать о нем больше. Вероятно, он упал в канадские воды.

Официальные лица США идентифицировали первый из предыдущих трех объектов как китайский аэростат-разведчик и сбили его у побережья Южной Каролины 4 февраля. В пятницу второй объект был сбит над морским льдом недалеко от Дедхорса, Аляска. Третий объект был разрушен над канадским Юконом в субботу, и следователи все еще ищут его обломки.

Источник: Reuters