Такси-сервис Bolt начнет страховать жизнь и здоровье пассажиров на 1 млн гривен с июля 2019 года

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Сервис по вызову такси Bolt объявил, что с июля 2019 года каждая поездка будет застрахована на сумму до 1 миллион гривен. При этом страховые платежи полностью покрывает компания Bolt, и ни с водителя, ни с пассажира дополнительная плата за страховку взиматься не будет.

Условия страхования распространяются абсолютно на все поездки с Bolt в Украине. По условиям программы при наступлении страхового случая пострадавшим будет производиться соответствующая выплата в пределах страховой суммы, а также предоставляется бесплатная психологическая консультация.

«Мы гордимся уникальной программой, которую мы разработали в партнерстве со Страховой компанией «УНИКА». Мы давно планировали страхование пассажиров, и теперь наша компания стала первой на рынке пассажирских перевозок, которая предоставляет такой размер страховых выплат в случае ДТП. Мы заботимся о безопасности пассажиров, чтобы наши клиенты чувствовали себя уверенно и спокойно», — отметил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

Отметим, что программа страхования жизни и здоровья пассажиров сервиса Bolt будет запущена совместно со страховой компанией «УНИКА». Ранее Bolt прекратил сотрудничество с владельцами «евроблях».

Напомним, что украинский такси-сервис Uklon начал страховать своих пассажиров еще в 2017 году, а в 2018 году сумма страхования жизни пассажиров и водителей сервиса была увеличена до 100 тыс. грн.

Источник: Bolt