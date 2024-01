«Тамагочи» Rabbit R1 будет использовать искусственный интеллект от Perplexity

Запуск Rabbit R1 на CES оставил много вопросов, но бренд наконец-то пролил свет на то, какая LLM (большая языковая модель) будет обеспечивать взаимодействие устройства с пользователями. Устройство будет оснащаться искусственным интеллектом от Perplexity, стартапа из Сан-Франциско, который имеет амбиции обогнать Google в сфере ИИ и получил инвестиции от NVIDIA и Джеффа Безоса.

Perplexity будет предоставлять актуальные результаты поиска через оранжевое устройство Rabbit за $199. Первые 100 000 покупателей R1 бесплатно получат один год подписки Perplexity Pro, которая обычно стоит $200. Этот расширенный сервис имеет поддержку загрузки файлов, ежедневную квоту более чем на 300 сложных запросов и возможность перехода на другие модели ИИ (GPT-4, Claude 2.1 или Gemini), передает Engadget.

In case you were wondering:

Today we announced that we will use Perplexity as one of our key LLM services for r1 – and r1 still does not require any subscription to benefit from this partnership.

The $200 credit for Perplexity Pro is a standalone bonus kindly offered by… https://t.co/qYMM7TKFyZ

— rabbit inc. (@rabbit_hmi) January 19, 2024