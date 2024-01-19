Новости CES 2024 19.01.2024 в 11:34 comment views icon

«Тамагочи» Rabbit R1 будет использовать искусственный интеллект от Perplexity

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

«Тамагочи» Rabbit R1 будет использовать искусственный интеллект от Perplexity

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Запуск Rabbit R1 на CES оставил много вопросов, но бренд наконец-то пролил свет на то, какая LLM (большая языковая модель) будет обеспечивать взаимодействие устройства с пользователями. Устройство будет оснащаться искусственным интеллектом от Perplexity, стартапа из Сан-Франциско, который имеет амбиции обогнать Google в сфере ИИ и получил инвестиции от NVIDIA и Джеффа Безоса.

Тамагочи с искусственным интеллектом: Rabbit за день продала 10 тысяч «карманных компаньонов» R1

Perplexity будет предоставлять актуальные результаты поиска через оранжевое устройство Rabbit за $199. Первые 100 000 покупателей R1 бесплатно получат один год подписки Perplexity Pro, которая обычно стоит $200. Этот расширенный сервис имеет поддержку загрузки файлов, ежедневную квоту более чем на 300 сложных запросов и возможность перехода на другие модели ИИ (GPT-4, Claude 2.1 или Gemini), передает Engadget.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior Affiliate Manager Playwing

Trainee Full Stack (Vue.js+Node.js) Developer artcodevision, Львів

Android developer IT-company, Віддалено

Rabbit R1, разработанный компанией Teenage Engineering, оснащен 2,88-дюймовым сенсорным экраном, колесом прокрутки, двумя микрофонами, динамиком, поворотной камерой и кнопкой Push-to-Talk. Благодаря использованию большой модели действий (Large Action Model, LAM) этот специальный гаджет может выполнять такие задачи как бронирование, поиск рецептов на основе имеющихся ингредиентов, идентификация людей и объектов (включая предметы, скажем, в холодильнике) или просто проверять факты.

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Вау-ефект для фарми. Як Viseven розробляє комплексну маркетингову платформу для фарміндустрії
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить