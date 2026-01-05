Telegram остается главным источником новостей в Украине: около 90% среди молодежи, популярнее ТВ

Telegram сегодня — главный источник новостей для большинства украинцев. Его назвали основным каналом получения информации 62% опрошенных. Об этом свидетельствует исследование международной компании Ipsos, проведенное 14-28 ноября 2025 года.

Telegram

Для молодежи Telegram — фактически безальтернативный источник новостей. Среди украинцев 18-24 лет новости в этом мессенджере читают 84% респондентов. В группе 25-34 года — уже 87%. Среди людей 35-44 лет — 79%. В возрасте 45-54 года — 74%.

Далее показатели заметно падают. Среди украинцев 55-64 лет Telegram используют 51%. Среди людей 65+ — только 30%.

Еще осенью 2023 года Telegram лишь на 1% опережал телевидение. Тогда его называли источником новостей 44% респондентов. Телевидение почти дышало в спину и удерживало лидерство среди старших украинцев.

За два года картина кардинально изменилась. Telegram не просто вырвался вперед — он увеличил охват почти на 20 процентных пунктов. При всем при этом украинские власти пытаются запретить использование мессенджера. Еще более года назад Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил Telegram в своей сети и выразил надежду на блокировку мессенджера в Украине. А в начале 2024 года представитель ГУР Минобороны заявил, что Telegram содержит в себе ряд угроз для безопасности Украины. Кроме того, некоторые ВУЗы Киева начали ограничивать доступ к мессенджеру в своих сетях. Немного раньше запретили использовать Telegram на рабочих устройствах чиновникам и военным.

Телевидение

Телевидение же потеряло статус главного информационного канала для всей страны. Сегодня новости из ТВ получают 49% опрошенных. Это второе место в общем рейтинге. Этот канал распространения новостей держится за счет старших аудиторий. Среди украинцев 55-64 лет телевидение смотрят 54%. Среди 65+ — аж 76%.

У молодежи ситуация противоположная. Среди респондентов в возрасте 18-24 лет телевидение смотрят только 23%. В группе 25-34 года — 32%. Далее — 36% в возрасте 35-44 года и 43% среди 45-54 лет.

Это подтверждает тренд, зафиксированный еще в 2023 году: чем моложе человек — тем меньше он доверяет телевизору.

YouTube

На третьем месте оказался YouTube. Новости там получают 46% украинцев. Эта платформа почти равномерно популярна во всех возрастных группах — от 41% среди 65+ до 53% в группе 45-54 года.

Еще в 2023 году YouTube лишь немного опережал новостные сайты. Теперь он закрепился как полноценный источник новостей, а не просто видеоприложение.

Личное общение

На четвертом месте в качестве источника новостей оказалось личное общение. Такой способ получения информации назвали 38% опрошенных. Показатели похожи во всех возрастных группах — от 33% до 45%.

Facebook

Пятое место занимает соцсеть Facebook. Ее используют 34% украинцев. Самые активные в этом сегменте люди в возрасте 45-54 лет (43%). Наименее активны — 65+ (26%).

Этот тренд также совпадает с данными 2023 года, когда Facebook был особенно популярен на Западе Украины.

Другие платформы

TikTok как источник новостей назвали 23% опрошенных. Среди людей в возрасте до 35 лет им пользуются для получения новой информации более 30% опрошенных. Среди старших 54 лет — только 16-17%.

Радио слушают 18% украинцев. Среди молодежи до 25 лет таких только 8%. Но среди людей в категории 65+ — уже 25%.

Печатная пресса остается нишевым источником. Ее читают 11% опрошенных. Среди молодежи прессу читают лишь 7% респондентов, а среди старших — 14%.

Еще менее популярным источником новостей оказалась соцсеть Х (бывший Twitter). Для получения новой информации ее используют лишь 6% респондентов. Чаще всего ее использует молодежь в возрасте до 25 лет — 13%. Среди пользователей 65+ — только 3%.

Кому украинцы доверяют, когда речь идет о выборах

Если бы в Украине объявили выборы, больше всего доверия вызвало бы личное общение — 40%. Далее следуют:

Telegram — 38%

YouTube — 35%

Телевидение — 28%

Facebook — 26%

Меньше доверия имеют:

Радио — 18%

Пресса —17%

TikTok —17%

Х — 10%

В то же время 57% украинцев отметили, что доверяют другим источникам информации.

Кому не доверяют украинцы

Несмотря на существенные бюджетные вливания государства в телемарафон «Единые новости», наибольший рейтинг недоверия имеет телевидение — 29%. Лишь немного по уровню недоверия ему уступил TikTok (26%). Далее следуют пресса (24%) и радио (22%). Facebook не доверяют 20%, Х — 18%. По 14% украинцев не доверяют ни личному общению, ни Telegram. YouTube не доверяют 13%.

Как проводили исследования

Ipsos опросила 2000 украинцев в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. 1500 респондентов опросили лично, еще 500 — по телефону. Квоты не применяли, чтобы сохранить вероятностный характер выборки. Максимальная погрешность составляет до 2,2% при доверительной вероятности 95%.

Источник: interfax