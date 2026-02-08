Telegram разрешил добавлять сторис украинцам без Premium-аккаунтов

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление для Android с новым дизайном в стиле Liquid Glass и расширенным доступом к функции «Истории», которая теперь доступна всем пользователям — не только Premium. Релиз версии 12.4 начал поступать на смартфоны через Google Play и App Store.





В новой версии мессенджера нижнее меню вынесено в отдельную панель, что делает навигацию более понятной и компактной. Блок со «сторис» по умолчанию скрыт и не занимает места на экране; для его открытия нужно выполнить жест. Общий интерфейс стал более минималистичным и спокойным, с прозрачными элементами, напоминающими iOS-версию. Интенсивность эффекта «Жидкого стекла» пользователи могут регулировать в разделе «Настройки» → «Энергосбережение», что также уменьшает потребление батареи.

Самое важное изменение коснулось сторис. Раньше публиковать их могли только владельцы Premium-подписки, теперь возможность доступна всем пользователям, но с ограничением — без подписки можно добавлять лишь одну сторис в день. Пользователи с Premium могут публиковать до 100 сторис в день. Это изменение уже работает в разных регионах, включая Украину. Обновление также добавило «крафтинг» подарков: если объединить четыре одинаковых «гифта», можно получить уникальный коллекционный предмет. Владельцы групп теперь получают оповещения о выходе участников. Кроме этого, пользователи получили улучшенное отображение музыки в профиле и цветные кнопки для ботов.

Релиз 12.4 начал разворачиваться для всех пользователей Android и iOS. Чтобы воспользоваться новым интерфейсом и функцией «Истории», необходимо обновить клиент через официальные магазины приложений. Ранее Telegram уже добавил вход без SMS-кодов и паролей, а также возможность прикреплять музыку к профилю. Теперь мессенджер сочетает обновленный минималистичный дизайн, расширенный доступ к сторис и дополнительные инструменты взаимодействия с подарками и группами.





Версия 12.4 заметно меняет взаимодействие пользователей с приложением. Новое нижнее меню упрощает переключение между чатами, контактами и профилем, а скрытый блок сторис уменьшает перегрузку экрана. Возможность регулировать прозрачность жидкого стекла позволяет оптимизировать отображение для комфортного использования и экономии батареи. Функция «Истории» без Premium делает Telegram более доступным, «крафтинг» подарков добавляет элемент коллекционирования, а уведомление о выходе участников в группах повышает контроль за социальным взаимодействием.

Обновление 12.4 демонстрирует, что Telegram продолжает интегрировать функции, которые ранее были доступны только на iOS, и в то же время расширяет возможности для всех пользователей Android, обеспечивая более гибкий и интуитивный интерфейс, новые инструменты взаимодействия и контроль за активностью в группах. Новое обновление уже доступно для загрузки, и пользователи могут проверить его функциональность, обновив приложение в Google Play или App Store.

Источник: Sammyfans.com