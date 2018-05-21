Телескоп для поиска экзопланет TESS передал на Землю первый снимок. На нем – больше 200 тыс. звезд

В прошлом месяце ракета Falcon 9 компании SpaceX в рамках одной из миссий вывела на орбиту новый телескоп NASA для поиска экзопланет TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite). На днях NASA выложила на своем сайте первый тестовый снимок, сделанный с помощью одной из четырех камер аппарата. На снимке – больше 200 тысяч звезд. Вот этот снимок в полном разрешении.

В центре тестового снимка TESS, сделанного с двухсекундной выдержкой, находится созвездие Центавр. В правой верхней части виден край туманности Угольный Мешок, а слева снизу отчетливо видна яркая звезда Хадар, одиннадцатая по яркости на ночном небе.

В настоящее время TESS завершает выход на целевую орбиту. Завершающий маневр телескоп должен совершить 30 мая, после чего аппарат приступит к основной миссии по поиску экзопланет.

TESS позиционируется в качестве частичной замены телескопа «Кеплер», который завершит свою миссию в ближайшие месяцы, так как топлива в его баках уже почти не осталось.

Как и «Кеплер», TESS будет искать экзопланеты транзитным методом, отслеживая изменения яркости излучаемого звездой света при прохождении возле нее планеты. Но TESS будет нацелен на объекты, удаленные не дальше, чем на 300 световых лет («Кеплер» изучал звезды в пределах 3 тысяч световых лет). Ученые рассчитывают найти несколько тысяч кандидатов в экзопланеты, из которых около 300 могут оказаться землеподобными с орбитальными периодами до 2 месяцев. В дальнейшем наблюдать за находками планируется с помощью наземных телескопов и космического телескопа «Джеймс Уэбб», запуск которого недавно перенесли на весну 2020 года.

В следующем месяце NASA обещает опубликовать первое высококачественное цветное изображение, сделанное с помощью камер TESS.

Источник: NASA