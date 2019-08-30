Телевизоры OnePlus TV будут получать гарантированные обновления Android минимум в течение трех лет





Генеральный директор OnePlus Пит Лау продолжает подогревать интерес общественности к грядущей линейке телевизоров OnePlus TV.

OnePlus всегда славилась своевременными и регулярными обновлениями ПО своих смартфонов, в особенности старых моделей. Собственно, это одна из основных составляющих успеха этого производителя на рынке смартфонов, вторая — более низкая в сравнении с именитыми брендами цена. И на рынке умных телевизоров китайский производитель собирается использовать ту же тактику. Ранее мы узнали, что в качестве программной платформы для своих умных телевизоров OnePlus выбрала ОС Android TV. Сегодня же стало известно, что OnePlus будет сотрудничать с Google над оптимизацией Android TV в своих телевизорах, которые будут получать гарантированные обновления прошивки минимум в течение трех лет. В данном случае инициативу хочется назвать аналогом Android One для телевизоров, хотя там гарантированный срок выпуска обновлений составляет два года.

По словам главы OnePlus, цель состоит в том, чтобы предложить владельцам телевизоров OnePlus практически те же возможности, что доступны владельцам смартфонов OnePlus. И единственный способ достичь этой цели — использовать платформу Android TV, которая, по мнению CEO OnePlus, наиболее технологически совершенной ОС для умных телевизоров. В числе преимуществ он выделил фирменный магазин приложений Play Store и поддержку цифрового помощника Google Assistant.

По предварительным данным, в линейку OnePlus TV войдут модели с экранами диагональю 43, 55, 65 и 75 дюймов. Первой дебютирует модель OnePlus TV с 55-дюймовой панелью QLED, ее анонс в Индии ожидается уже в следующем месяце. Аппаратной основой выступит однокристальная система MediaTek MT5670, объем ОЗУ составит 3 ГБ, а в качестве ОС будет использоваться Android версии 9.0 Pie.

Источник: OnePlus