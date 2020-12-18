Телевизоры Sony X900/HK90 выводили размытое изображение с консоли PS5 в режиме 4K/120 Гц: проблему «исправили» фильтром повышения резкости





Винсент Тео из HDTVtest обнаружил, что телевизоры Sony X900/HK90 (название модели зависит от региона) выводят размытое изображение при включении режима 4K/120 Гц. Проблема была даже видна, когда к телевизору была подключена игровая консоль PlayStation 5, также произведённая Sony. Чёткое изображение из игры можно было получить только в том случае, если для разрешения 4K заблокировать частоту на значении 60 Гц.

Висент обнаружил, что PS5 сжимает текстуры и даже удаляет скопления людей, когда активирован режим 120 Гц. Это связано с тем, что консоль должна обрабатывать гораздо больше геометрии и текстур, чтобы обеспечить вывод того же изображение со скоростью 120 кадров в секунду. Эта проблема, очевидно, связана с консолью, а не с телевизором. Однако, судя по всему, протестированная в HDTVTest панель имеет аппаратные ограничения, которые также ухудшают восприятие.

Телевизоры Sony X900/HK90 будет обеспечивать полную субдискретизацию цветности 4:4:4, когда включён режим частоты 120 Гц. Что ещё хуже, в этом режиме телевизор также имеет проблему с размытием изображения. С момента выхода консоли компания выпустила новую прошивку, которая уменьшает размытие, но только путём применения фильтра повышения резкости. Другими словами, это не решает проблему, вероятно, что компания не сможет исправить её с помощью обновления программного обеспечения.

Чтобы провести тест новой прошивки, обозреватель решил полностью обновить тестовую систему. Он купил другой телевизор, другую консоль PS5 и другую копию игры DIRT 5 (одна из немногих, поддерживающих режим 4K/120 Гц). Результат говорит сам за себя. Телевизор не способен обеспечить такое же качество изображения в режиме 120 Гц, как в случае частоты 60 Гц, а обновление прошивки лишь частично устраняет эффект размытия.

Источник: videocardz