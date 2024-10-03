Tesla Cybertruck получил Full Self-Driving и сразу свернул на ложную полосу бульвара Сансет в Лос-Анджелесе

Tesla начала разворачивать свое противоречивое и, вероятно, ошибочно названное ПО Full Self-Driving («Полностью автономное вождение») на Cybertruck. Что могло пойти не так?

Небольшое количество тестировщиков на Cybertruck в настоящее время получило беспроводное обновление с FSD. Система позволяет использовать «контролируемую» версию пакета помощи водителю. Но, как рассказал один из владельцев, софт работает далеко не идеально. На видео в YouTube можно видеть, как пикап поворачивает налево на известный бульвар Сансет в Лос-Анджелесе. Водитель быстро вынужден вмешаться, потому что Cybertruck очень хотел на среднюю полосу.

«В конце концов, это не так красиво. Поэтому он собирался заехать на среднюю полосу», — сказал водитель через несколько секунд после того, как похвалил предыдущий опыт.

Вряд ли опыт Tesla Cybertruck будет существенно отличаться от такового на других авто компании. Постоянные ошибки, необходимость вмешательства каждые два десятка километровкак показывает независимое тестирование и приспособленность системы к конкретным маршрутамкажется, нивелирует саму идею автономного вождения Tesla. Но минуты, которое авто едет самостоятельно, могут завораживать — и ослаблять внимание.

Пока непонятно, когда остальные все Cybertrucks получат доступ к программе Full Self-Driving стоимостью $8000. Компания готовится к выпуску версии 13, которая, по словам Tesla, станет существенным улучшением проблемы «необходимых вмешательств».

Онлайн курс з промт інжинірингу та ефективної роботи з ШІ від Powercode academy. Курс-інтенсив для отримання навичок роботи з ChatGPT та іншими інструментами ШІ для професійних та особистих задач, котрі допоможуть як новачку, так і професіоналу. Записатися на курс

Источник: Futurism

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.