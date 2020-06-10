Tesla добавила Model Y в реферальную программу, что может указывать на низкий спрос





Tesla добавила новый компактный кроссовер Model Y в свою реферальную программу. На это обратил внимание сайт Electrek, отметив, что это весьма нетипичный для компании шаг (поставки Model Y стартовали только в марте), который может указывать на слабый спрос и желание производителя таким образом подтолкнуть продажи.

До этого момента в рамках реферальной программы предлагались только новые Model S, Model X и Model 3, но после недавнего обновления там появились и предложения с Model Y. Одновременно Tesla включила в программу фирменную солнечную черепицу Solar Roof — раньше инициатива распространялась только на установку обычных солнечных панелей.

Как отмечает источник, это весьма неожиданно, что Model Y появилась в реферальной программе настолько быстро. Ранее Tesla ясно дала понять, что инициатива предназначена для стимулирования спроса и не будет применяться в отношении моделей, которые имеют достаточно большое число заказов и, следовательно, не нуждаются в дополнительных стимулах. Прошло более года с начала отгрузок первых заказов, прежде чем Tesla добавила Model 3 в программу, причем на старте там предлагалась только Model 3 Performance, самая дорогая версия автомобиля. Появление в программе Model Y спустя всего пару месяцев после начала отгрузок может свидетельствовать о слабом спросе на фоне пандемии COVID-19.

В прошлом году Tesla неожиданно решила свернуть реферальную программу для владельцев Tesla, позволяющую получать бонусы за привлечение друзей, а спустя несколько месяцев не менее неожиданно перезапустила инициативу на принципиально другой (менее расточительной) модели с новыми условиями — с бесплатными милями (1000 миль для реферала и пригласившего его клиента) на станциях Supercharger, а также правом участия в бесплатных розыгрышах автомобилей Founder’s Series Model Y (ежемесячно) и Founder’s Series Roadster (ежеквартально).

Буквально вчера мы также узнали, что Tesla испытывает некоторые трудности с наращиванием объемов выпуска кроссоверов Model Y. Окончательно ситуация проясниться только после публикации отчета по поставкам в начале следующего месяца.

Источник: Tesla