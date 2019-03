Tesla возобновляет работу реферальной программы, но её условия стали менее щедрыми

В начале этого года компания Tesla заявила о прекращении действия своей реферальной программы с 1 февраля. Она позволяла владельцам электромобилей Tesla получать возможность бесплатной зарядки своего авто от сети станций Supercharger в течение шести месяцев, если им удавалось убедить своих друзей и родственников купить автомобиль Tesla. Также были предусмотрены и другие поощрения, например, возможность выиграть один из электромобилей Tesla Roadster, получения бесплатных стационарных батарей Tesla Powerwall, высококлассных колёсных дисков, получения суммируемой скидки в размере 2% на покупку Tesla Roadster, участие в «развлекательных мероприятиях» (например, при запуске ракеты SpaceX).

Отказ от реферальной программы был вызван стремлением сократить расходы компании. Но теперь ситуация изменилась. Компания Tesla возобновила действие реферальной программы, правда при этом существенно изменила её условия. Теперь, когда кто-то покупает электромобиль Tesla, используя реферальный код друга, они оба получат возможность бесплатно воспользоваться зарядной станцией Supercharger. Но не на протяжении 6 месяцев, как было раньше. Теперь предлагается возможность восполнить запас энергии в батарее электромобиля, достаточный для 1000 миль (около 1609 км) пробега.

Кроме того, участники реферальной программы получают возможность принять участие в розыгрыше автомобилей Founder’s Series Model Y (ежемесячно) и Founder’s Series Roadster (ежеквартально). Автомобили будут подписаны Илоном Маском и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном. Если у человека, привлёкшего нового покупателя, уже есть безлимитный доступ к зарядным станциям Supercharging, то вместо заряда на 1000 миль пробега он получает двойной шанс выиграть призовой автомобиль за каждого привлечённого реферала. Но как только счастливчик выигрывает приз, он не сможет принимать участие в дальнейших розыгрышах. По новым условиям количество разыгрываемых автомобилей сократилось.

No, it’s cumulative, but once you win one of the prizes, referral count resets to zero & you can’t win that prize again. Intent over time is to enable those without a massive social media presence to win.

— Elon Musk (@elonmusk) 22 марта 2019 г.