В письме сотрудникам глава Tesla Илон Маск признал проблемы с наращиванием производства и поставок Model Y

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Tesla столкнулась с некоторыми производственными проблемами при наращивании объемов выпуска новых компактных кроссоверов Model Y. Об этом генеральный директор компании Илон Маск сообщил во внутреннем письме персоналу, копия которого удалось заполучить журналистам сайта Electrek.

Напомним, компактный кроссовер Tesla Model Y, построенный на той же платформе, что и Model 3 (около 75% всех компонентов у этих моделей — взаимозаменяемы) вышел на рынок в марте. На недавнем квартальном отчете Tesla хвасталась, что Model Y принес прибыль в первом же квартале, став первым продуктом Tesla, которому это удалось. Судя по всему, остановка завода Tesla во Фримонте из-за пандемии COVID-19 спутала компании Маска все карты. Дело в том, что завод был закрыт как раз в момент наращивания производства Model Y (других линий по выпуску Model Y, кроме как во Фримонте, у Tesla пока нет). В прошлом месяце Tesla открыла завод во Фримонте, и начала восстанавливать производство.

В новом электронном письме, адресованном рабочим, генеральный директор Илон Маск подтвердил, что у Tesla есть некоторые производственные трудности с Model Y.

«Для нас крайне важно нарастить объемы выпуска Model Y и свести к минимуму необходимые исправления. Важно, чтобы вы понимали, насколько это сейчас важно для Tesla», — говорится в тексте письма.

В свое время было немало сообщений, что немало сходящих с конвейера машин Tesla затем проходят процедуру ремонта и доводки из-за дефектов. В то же время компания отрицала эти сведения.

В письме Маск также упомянул сборку в целом как проблемную область, требующую повышенного внимания:

«Model Y, особенно GA (General Assembly), является главным приоритетом в плане [объемов] производства и [качества] сборки. GA4 (сокращение от General Assembly Line 4) также является приоритетной задачей по улучшению завода. Тем, кто работает на GA4, спасибо за терпение в столь непростых условиях. Скоро все наладится. Я буду лично проверять линию каждую неделю».

GA4 — это та самая известная производственная линия Tesla под «палатками». Напомним, в 2018 году для решения производственных проблем с Model 3 компания Tesla всего за три недели запустила новую сборочную линию под гигантским тентом. Именно эта производственная линия в итоге помогла Tesla нарастить выпуск электромобилей Model 3 до 5000 машин в неделю.

Генеральный директор Tesla добавил, что Tesla справляется с производством других своих автомобилей:

«Мы неплохо справляемся с S, X и 3, но есть проблемы с наращиванием производства и поставок Model Y, как это нередко происходит с новыми продуктами».

В настоящее время неясно, сколько автомобилей Tesla выпускает в неделю.

Источник: Electrek