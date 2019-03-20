Tesla Model 3 лишилась версии с батареей Mid Range, зато получила 5% прирост мощности с помощью программного апдейта

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Американская компания Tesla продолжает оптимизировать свою стратегию и продуктовую линейку. После попытки закрыть большинство оффлайн-магазинов (неудачной) и анонса нового электромобиля (Tesla Model Y) и следующего поколения станций быстрой зарядки (Supercharger V3), руки руководства дошли до самой доступной модели Tesla Model 3. При этом для владельцев этого электромобиля есть сразу две новости, как водится, хорошая и плохая.

Во-первых, автопроизводитель решил отказаться от версии электромобиля со «средней» батареей (Mid Range), которая обеспечивала запас хода 420 км (260 миль). Теперь на официальном сайте можно заказать только версии с начальной емкостью (Standard Range) и запасом хода 355 км (220 миль), с улучшенной стандартной емкостью (Standard Range Plus) и запасом хода 385 км (240 миль), а также максимальной емкостью (Long Range) и запасом хода 520 км (325 миль).

Напомним, что версия Tesla Model 3 (Mid Range) была представлена в октябре 2018 года, на момент анонса она стала самой доступной Tesla в линейке производителя с учетом льготной цены $33,200. Этого звания она лишилась в марте 2019 года, когда Tesla запустила предзаказы на «народную» Tesla Model 3 (Standard Range) с льготным ценником $24,450.

Вторая новость заключается в том, что автопроизводитель удаленно увеличил мощность всех электромобилей Tesla Model 3 с помощью программного обновления 2019.8.2. По данным комании, в результате оптимизации пиковая мощность электродвигателя увеличилась примерно на 5%, что должно положительно сказаться на ускорении и характере движения электромобиля.

Напомним, что на этой неделе Илон Маск показал первое тизер-изображение грядущего электрического пикапа Tesla.

Источник: Electrek (1, 2)