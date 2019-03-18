Илон Маск показал первое тизер-изображение грядущего электрического пикапа Tesla

Как известно, в минувшую пятницу состоялась презентация электрокроссовера Tesla Model Y, который делит с младшей моделью линейки Model 3 платформу и 75% компонентов. Некоторых весьма разочаровал тот факт, что Model Y оказался слишком похож на Model 3. Но мы уже знаем, что следующий автомобиль Tesla — пока безымянный пикап — будет выполнен в принципиально новом дизайне. Не так давно Илон Маск рассказывал, что дизайн Tesla будет весьма футуристическим. Он даже предупреждал, что многим он может показаться слишком футуристическим. Вскоре после презентации Model Y глава Tesla опубликовал на своей страничке в Twitter первое рекламное изображение пикапа Tesla. И даже по этому тизеру становится очевидно, что Маск не обманул насчет футуристического дизайна.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA — Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019

Увы, первый тизер, как и в случае с таковым для Model Y, получился весьма художественным. Судя по всему, то, что на нем можно разглядеть, является капотом будущего пикапа. А эта яркая линия под значком Tesla не что иное, как фары переднего освещения.

И тут вспоминается одним из ранних эскизов Tesla Pickup с таким же дизайном капота:

Про будущий пикап Tesla известно не много: Маск ранее заявлял для Tesla Pickup пару электродвигателей с «сумасшедшим» крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода и автопилот. Также известно, что его презентация состоится позже в этом году.

Что касается сроков выпуска на рынок, его производство в лучшем случае начнется в конце 2021 года, а еще более вероятным вариантом является начало 2022 года, учитывая нынешние производственные мощности.

Источник: Twitter