Илон Маск показал первое тизер-изображение грядущего электрического пикапа Tesla

Как известно, в минувшую пятницу состоялась презентация электрокроссовера Tesla Model Y, который делит с младшей моделью линейки Model 3 платформу и 75% компонентов. Некоторых весьма разочаровал тот факт, что Model Y оказался слишком похож на Model 3. Но мы уже знаем, что следующий автомобиль Tesla — пока безымянный пикап — будет выполнен в принципиально новом дизайне. Не так давно Илон Маск рассказывал, что дизайн Tesla будет весьма футуристическим. Он даже предупреждал, что многим он может показаться слишком футуристическим. Вскоре после презентации Model Y глава Tesla опубликовал на своей страничке в Twitter первое рекламное изображение пикапа Tesla. И даже по этому тизеру становится очевидно, что Маск не обманул насчет футуристического дизайна.

About a minute in, we flashed a teaser pic of Tesla cyberpunk truck pic.twitter.com/hLsGsdyuGA

— Elon Musk (@elonmusk) March 16, 2019