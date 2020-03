Gigafactory 5. Новый завод Tesla, где будут собираться электропикапы Cybertruck, расположится в центральной части США

Первый миллион автомобилей Tesla, как известно, уже выпустила и вот-вот начнет поставки горячо ожидаемого компактного кроссовера Tesla Model Y в США, опередив изначальный график на полгода. Теперь же автопроизводитель ищет место для строительства нового завода в США, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Tesla Model Y для Восточного побережья США. Соответствующее заявление в Twitter сделал глава компании Илон Маск вскоре после запуска опроса на тему строительства «мегарейв пещеры» под европейской «гигафабрикой».

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory

— Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020