Gigafactory 5. Новый завод Tesla, где будут собираться электропикапы Cybertruck, расположится в центральной части США





Первый миллион автомобилей Tesla, как известно, уже выпустила и вот-вот начнет поставки горячо ожидаемого компактного кроссовера Tesla Model Y в США, опередив изначальный график на полгода. Теперь же автопроизводитель ищет место для строительства нового завода в США, где будут выпускаться электрические пикапы Tesla Cybertruck и компактные кроссоверы Tesla Model Y для Восточного побережья США. Соответствующее заявление в Twitter сделал глава компании Илон Маск вскоре после запуска опроса на тему строительства «мегарейв пещеры» под европейской «гигафабрикой».

Tesla should have a mega rave cave under the Berlin Gigafatory — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Новый завод Gigafactory 5, где будут производиться электрические пикапы Tesla Cybertruck, расположится в центральной части США. По словам Маска, прямо сейчас идет поиск подходящих локаций.

Model Y production for east coast too — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2020

«Идет разведка мест для гигафабрики по выпуску Cybertruck. Она будет в центральной части США. Там же будут выпускаться Tesla Model Y для Восточного побережья США».

К слову, в феврале Маск проводил в Twitter опрос касательно строительства нового завода в Техасе.

Напомним, план Tesla по поставкам автомобилей на 2020 год — 500 тыс. единиц. И, с большой долей вероятности, он будет перевыполнен, как мы уже ранее отмечали. Недавнее взятие рубежа в 1 млн — лишнее тому доказательство (по состоянию на 10 марта Tesla уже выпустила 81 270 автомобилей, что на 20 тыс. превышает результат первого квартала 2019 года). К настоящему моменту Tesla уже вышла на объемы выпуска 3,5 тыс. Model 3 в неделю на завода Gigafactory 3 (проектная мощность линии — 150 тыс. Model 3 в год) и уже обустраивает линию по сборке Model Y (после ее введения мощностью предприятия возрастет до 250 тыс. электрокаров). Кроме того, готова площадка для строительства Gigafactory 4 в Бранденбурге с проектной мощностью в 500 тыс. автомобилей в год, который должен заработать уже в 2021 году. Наконец, к концу года стартует ограниченное производство электрогрузовиков Tesla Semi и спорткаров Tesla Roadster 2.

Что же касается Cybertruck, по планам Tesla, он должен отправиться в производство в 2021 году. Всего будет три версии Tesla Cybertruck, отличающиеся количеством моторов — одним, двумя и тремя (базовая — заднеприводная, средняя и топовая — полноприводные), и дальностью хода на одной зарядке — 250 миль (400 километров), 300 миль (480 километров) и 500 миль (800 километров) соответственно. Первыми выйдут более дорогие версии с двумя ($49,900) и тремя моторами ($69,900), тогда как народный Cybertruck ($39,900) задержится минимум до конца 2022 года. В последний раз Илон Маск хвастался 250 тыс. собранных предзаказов — это было в конце ноября 2019 года.

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