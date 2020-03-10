Илон Маск сообщил о выпуске миллионого автомобиля Tesla — им оказался новейший компактный кроссовер Model Y





Знаменитый американский производитель электромобилей Tesla миновал очередную важную веху: сегодня с конвейера на заводе компании во Фримонте сошел миллионный автомобиль компании. Примечательно и весьма символично, этим автомобилем оказался компактный кроссовер Model Y в красной цвете — поставки потенциального бестселлера должны начаться в США уже в этом месяце. Объявляя об этом достижении, глава и основатель Tesla Илон Маск (конечно же, в Twitter) поблагодарил сотрудников и опубликовал два фото с виновником торжества и командой, причастной к его созданию.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Надо ли говорить, что Tesla стала первым автопроизводителем, сумевшим преодолеть рубеж в 1 млн выпушенных электрических автомобилей. Для сравнения, BMW в конце прошлого года сообщила о преодолении рубежа в 500 тыс. электрифицированных автомобилей и намерении достичь цели в 1 млн штук к концу 2021 года, а результат Volkswagen вдвое ниже — 250 тыс. электрифицированных автомобилей. И как тут не вспомнить о Nissan Leaf: в конце прошлого года самый популярный в Украине перепрыгнул планку в 450 тыс. (и это общий результат за девять лет).

Путь, который Tesla прошла с момента основания в 2003 году, безусловно, впечатляет. Еще недавно мало кто верил, что Tesla сможет когда-нибудь достичь этих впечатляющих цифр, а некоторые по сей день продолжают хоронить успешного автопроизводителя в упор не замечая его многочисленных достижений.

В конце прошлого года Tesla впервые стала крупнейшим в мире производителем электромобилей, отобрав это звание у китайской BYD, которая, кроме электрических авто выпускает еще и подключаемые гибриды. По состоянию на октябрь 2019 года поставки электромобилей Tesla составляли 807 954 против 787 150 у BYD.

К слову, преодоление этого рубежа указывает, что вспышка коронавируса и полутора недельный простой завода в Шанхае из-за карантина не помешал Tesla существенно нарастить объемы производства в первом квартале 2020 года и по итогам трехмесячного периода нас ждет очередной рекорд, а к 30 июня 2020 года компания вероятно достигнет цели и выйдет на годовой объем поставок 500 тыс. авто.

Напомним, презентация компактного кроссовера Model Y, который станет четвертым автомобилем в модельном ряде компании (после Model S, Model X и Model 3), состоялась в марте 2019 года. Первыми в продажу поступят более дорогие Model Y, а народная версия компактного кроссовера ожидается под конец 2020 года. Топовая версия Perfomance автомобиля Model Y стоимостью $60 тыс. (для рынка США) сможет разгоняться с 0 до 96 км/ч за впечатляющие 3,5 с, развивать максимальную скорость 240 км/ч и проезжать на одном заряде 450 км (в американском тестовом цикле EPA). Кроме Perfomance, будет еще три варианта Model Y: базовая Tesla Model Y (версия Standart Range) с запасом хода 370 км, разгоном с 0 до 96 км/ч за 5,9 секунды и максимальной скоростью 190 км/ч за $39 тыс., дальнобойная версия Long Range (запас 482 км, разгон до «сотни» за 5,5 с, «максималка» — 210 км/ч) за $47 тыс. и двухмоторная версия AWD (запас 450 км, разгон до «сотни» за 4,8 с и «максималка» 220 км/ч) за $51 тыс.

В будущем Model Y будут выпускаться еще и на заводе Gigafactory 3 в Шанхае, и на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге.