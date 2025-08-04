Tesla не платит подрядчикам, обанкротилось уже две компании

Tesla, несмотря на статус лидера на рынке электромобилей, оказалась фигурантом громкого расследования CNN. Компанию обвиняют в задержках платежей, которые привели к банкротству по меньшей мере двух малых предприятий в США. Согласно документам, за последние 5 лет Tesla стала объектом требований погасить долги на более $110 млн от подрядчиков в Техасе. Из них более $24 млн компания, вероятно, до сих пор не оплатила.

Банкротство после контракта с Tesla

В 2022 году небольшая компания сварщиков труб под руководством Дженнифер Мейснер получила крупный контракт на строительство Gigafactory Texas в Остине. Она привлекла всю команду, взяла новые кредиты, приобрела оборудование и даже наняла дополнительных работников, надеясь, что сотрудничество с Tesla станет прорывом.

Но после нескольких месяцев работы Tesla прекратила платить. Мейснер вынуждена была брать новые займы, веря, что деньги поступят. В результате она не смогла платить зарплаты, рассчитываться с подрядчиками и подала заявление на банкротство. Впоследствии Tesla компенсировала $650 тыс., но заявила, что компания Мейснер «завысила счета».

Другая жертва неплатежей Tesla — компания Full Circle Technologies. Она устанавливала системы безопасности на той же фабрике Gigafactory Texas в Остине. После проделанной работы компания не получила $600 тыс., взяла краткосрочные кредиты с высокими процентами, но ситуация стала безвыходной. Кредиторы начали блокировать счета — компания объявила банкротство. Tesla в ответ заявила, что это не она должна, а наоборот — что ей задолжала сама Full Circle. В конце концов стороны пришли к урегулированию, но Tesla не заплатила ни цента.

Компания Sun Coast Resources, которая поставляла топливо на завод Tesla, также сообщила о неуплате многомиллионного счета. Tesla не отрицала, что топливо получила, и не жаловалась на качество услуг — лишь апеллировала к «процедурным моментам». После огласки история завершилась, но подробностей по уплате не раскрывали.

Хуже всего то, что многие из пострадавших фирм являются семейными предприятиями. Это делает их чрезвычайно уязвимыми, когда заказчик просто не платит после того, как небольшая фирма уже вложила свои ограниченные ресурсы в предоставление услуги.

Устоявшаяся практика Илона Маска

По данным журналистов, подобная ситуация характерна не только для Tesla, но и для других компаний Илона Маска. В частности, семь компаний объявили банкротство после того, как Twitter перестала платить после ее покупки. Например, после покупки Twitter прекратила платить за аренду своих офисов в Сан-Франциско.

Маск также контролировал жесткие усилия по сокращению расходов в качестве неофициального руководителя так называемого Департамента эффективности правительства (DOGE). При этом он ставил под сомнение работу целых учреждений, полностью игнорируя социальные нормы и судьбу обычных людей.

Один из подрядчиков Tesla, пожелавший остаться анонимным, рассказал CNN:

«У Tesla в Остине есть репутация компании, которая просто не платит. Она будто не беспокоится, приведет ли это к банкротству».

Он добавил, что его компании приходилось брать новые кредиты, только чтобы дождаться выплат от Tesla. Несмотря на это он остается поклонником Маска.

Многие компании, которые подали иски и залоговые требования против компаний Маска, не желали официально разглашать свою позицию. Они говорили журналистам CNN, что опасаются мести, указывая на печально известное использование Маском контрактов о неразглашении.

Некоторые фирмы заявили, что все еще надеются на выплату. Другие уже списали убытки. Многие из них указывали на многочисленные способы, которыми Tesla пытается избежать необходимости платить им за оказанные услуги. При этом упоминались запутанные формулировки в контрактах, в которых часто могут разобраться только юристы.

В комментарии внешний юрисконсульт Tesla признал, что компания не беспокоится о своевременной оплате счетов:

«Я не отрицаю, что Tesla платит с задержками. Это касается и юридических услуг. Я знаю это очень хорошо».

Систематическое нежелание Маска платить фирмам, на которых построена его империя, шокировало экспертов-юристов. Один из них рассказал CNN, что был ошеломлен тем, насколько дерзко Маск «привык не платить, пока с ним не судятся».

«Они, по сути, говорили, что просто решили не платить, пока не придется», — сказал он, имея в виду бывших руководителей Twitter во времена Маска. «Я обычно не видел, чтобы люди так вели бизнес».

Источник: electrek, futurism