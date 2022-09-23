Tesla отзовёт более миллиона электромобилей из-за проблемы со стеклоподъёмниками

Национальная администрация безопасности дорожного движения направила сообщение об отзыве большого количества последних моделей автомобилей Tesla. Соответствующие уведомления получат более миллиона владельцев электромобилей.

Причиной для отзыва послужила неправильная работа системы автоматического реверса окна. Она может не реагировать должным образом после обнаружения препятствия. В результате «закрывающееся окно может прилагать чрезмерную силу, зажимая водителя или пассажира перед тем, как начать обратный ход, что увеличивает риск получения травмы».

Этой проблеме подвержены электромобили Tesla Model 3 2017-2022 годов выпуска, а также Model Y, X и S 2020-2021 годов выпуска. Производитель должен связаться с владельцами затронутых автомобилей до середины ноября. Компания планирует выпустить беспроводное обновление ПО, которое должно исправить указанную проблему.

Согласно имеющейся информации, Tesla выявила проблему во время тестирования в августе этого года и внедрила обновление в новые автомобили с 13 сентября.

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Это не первый отзыв электромобилей Tesla. Ранее компании приходилось отзывать почти полмиллиона автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с камерой и капотом и ещё около 27 тыс. электромобилей из-за проблемы с тепловым насосом.

Источник: Engadget