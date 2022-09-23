Новости

Tesla отзовёт более миллиона электромобилей из-за проблемы со стеклоподъёмниками

Tesla отзовёт более миллиона электромобилей из-за проблемы со стеклоподъёмниками

Национальная администрация безопасности дорожного движения направила сообщение об отзыве большого количества последних моделей автомобилей Tesla. Соответствующие уведомления получат более миллиона владельцев электромобилей.

Помогаем

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

На истребитель для ВСУ уже собрали более 16 млн гривен — спасибо читателям, которые пожертвовали 7 млн гривен

Причиной для отзыва послужила неправильная работа системы автоматического реверса окна. Она может не реагировать должным образом после обнаружения препятствия. В результате «закрывающееся окно может прилагать чрезмерную силу, зажимая водителя или пассажира перед тем, как начать обратный ход, что увеличивает риск получения травмы».

Этой проблеме подвержены электромобили Tesla Model 3 2017-2022 годов выпуска, а также Model Y, X и S 2020-2021 годов выпуска. Производитель должен связаться с владельцами затронутых автомобилей до середины ноября. Компания планирует выпустить беспроводное обновление ПО, которое должно исправить указанную проблему.

Согласно имеющейся информации, Tesla выявила проблему во время тестирования в августе этого года и внедрила обновление в новые автомобили с 13 сентября.

Курс
Розробка на Java
Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
Розробка на Java

Это не первый отзыв электромобилей Tesla. Ранее компании приходилось отзывать почти полмиллиона автомобилей Model 3 и Model S из-за проблем с камерой и капотом и ещё около 27 тыс. электромобилей из-за проблемы с тепловым насосом.

Тест-драйв Tesla Model 3 Performance 2021 (+ мнение владельца)

Источник: Engadget


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить