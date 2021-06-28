Tesla «отзывает» более 250 тыс. автомобилей в Китае из-за сбоя в работе системы круиз-контроля





Tesla отзывает более 285 тыс. электромобилей в Китае из-за угрозы безопасности, связанной с работой круиз-контроля транспортных средств. Большинство из отзываемых автомобилей являются продуктами местного производства.

Государственное управление по регулированию рынка Китая сообщило, что отзыв включает 249855 автомобилей Model 3 и Model Y, которые были произведены на заводе Tesla Gigafactory в Шанхае, а также 35655 импортированных автомобилей Model 3. Все отзываемые автомобили были произведены в период с декабря 2019 года по июнь 2021 года. Как заявляет регулятор, системы круиз-контроля этих транспортных средств могут быть активированы случайным образом, что вызывает их неожиданное ускорение. Устранить проблему можно даже без обращения в сервисный центр производителя – владельцы могут удалённо обновлять программное обеспечение систем круиз-контроля своих автомобилей.

Согласно имеющейся информации, Tesla опубликовала извинения на своей странице в китайской социальной сети Weibo. Однако компания пока не прокомментировала ситуацию в ответ на запрос западных СМИ, так как распустила свою пресс-службу.

Источник: The Verge