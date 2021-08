Илон Маск анонсировал разработку человекоподобного робота общего назначения Tesla Bot. Сравнения с «Я, робот» через 3, 2, 1…

В рамках сегодняшнего мероприятия Tesla AI Day крупнейший производитель электромобилей раскрыл массу подробностей о прогрессе в работе над технологиями ИИ для собственной системы автономного вождения, но, как и ожидалось, не обошлось без неожиданного анонса из разряда «One more thing» — это не что иное, как роботы. Глава Tesla Илон Маск рассказал, что его компания работает над роботом-гуманоидом Tesla Bot — как из фильма «Я, робот» с Уиллом Смитом — и собирается создать первый прототип уже в следующем году.

Илон Маск известен своей риторикой о необходимости строгого контроля и регулирования роботов и ИИ — он очень любит философствовать на тему угроз, связанных с этими областями. Но это не мешает одному из самых выдающихся IT-новаторов современности оставаться на острие технологического прогресса — в том числе и в упомянутых областях. Достаточно вспомнить о достижениях его компаний Tesla, SpaceX и Neuralink.

