Илон Маск анонсировал разработку человекоподобного робота общего назначения Tesla Bot. Сравнения с «Я, робот» через 3, 2, 1…





В рамках сегодняшнего мероприятия Tesla AI Day крупнейший производитель электромобилей раскрыл массу подробностей о прогрессе в работе над технологиями ИИ для собственной системы автономного вождения, но, как и ожидалось, не обошлось без неожиданного анонса из разряда «One more thing» — это не что иное, как роботы. Глава Tesla Илон Маск рассказал, что его компания работает над роботом-гуманоидом Tesla Bot — как из фильма «Я, робот» с Уиллом Смитом — и собирается создать первый прототип уже в следующем году.

Илон Маск известен своей риторикой о необходимости строгого контроля и регулирования роботов и ИИ — он очень любит философствовать на тему угроз, связанных с этими областями. Но это не мешает одному из самых выдающихся IT-новаторов современности оставаться на острие технологического прогресса — в том числе и в упомянутых областях. Достаточно вспомнить о достижениях его компаний Tesla, SpaceX и Neuralink.

Join us to build the future of AI → https://t.co/Gdd4MNet6q pic.twitter.com/86cXMVnJ59 — Tesla (@Tesla) August 20, 2021

На презентации Илон Маск охарактеризовал Tesla как крупнейшую роботизированную компанию в мире с учетом возможностей ее транспортных средств ориентироваться и адаптироваться к меняющемуся окружающему миру в реальном времени.

«В принципе, если подумать, что мы сейчас делаем с автомобилями, то Tesla, возможно, является крупнейшей в мире робототехнической компанией. Наши автомобили — это как полуразумные роботы на колесах». Илон Маск сооснователь и глава Tesla

Для создания человекоподобного робота Tesla Bot компания собирается использовать опыт с автоматизированными машинами на своих заводах, а также часть аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающего работу системы помощи водителю (ADAS) Tesla Autopilot.

Разработка носит кодовое имя Optimus — и это явная отсылка к Трансформерам. Предполагается, что он будет иметь высоту пять футов восемь дюймов (172,72 см), вес 125 фунтов (56,69 кг) и экран вместо лица. Илон Маск рассказал, что робот будет «дружелюбный». Tesla проектирует робота так, чтобы люди смогли одолеть его или убежать от него.

Tesla Bot позаимствует многие технологии, используемые сегодня в автомобилях Tesla, включая компьютер FSD, который будет получать данные от очень похожего набора датчиков. На презентации компания показала слайд, посвященный аппаратной платформе ИИ в Tesla Bot. В основе — суперкомпьютер Dojo и нейронные сети.

Tesla Bot возьмут на себя выполнение «небезопасных, повторяющихся или скучных задач», говорится на веб-сайте компании.

«Я думаю, что в будущем физическая работа станет необязательной — вы сможете выполнить ту или другую работу, если захотите сами». Илон Маск сооснователь и глава Tesla

Илон Маск показал чертежи робота в самом конце Tesla AI Day, где рассказали о некоторых находящихся в разработке технологиях, связанных с ИИ и суперкомпьютерами — в будущем эти технологии должны сделать реальностью беспилотные автомобили. На сцене также присутствовал манекен Tesla Bot — макет. Рабочий прототип, как упоминалось выше, Tesla планирует создать в следующем году.

Частью презентации стало выступление актера в костюме Tesla Bot, станцевавшего под песню «Everywhere» Lil Nate Dogg (ее можно было слышать в мультсериале Netflix «Любовь, смерть, роботы»). Маск отметил, что актер не был настоящим роботом, но «Tesla Bot будет именно таким».

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История Tesla изобилует необычными идеями, которые так и не были реализованы — например, сеть зарядок Supercharger на солнечной энергии, станции быстрой замены батарей и роботизированная змеевидная система зарядки (с другой стороны, в конце 2020-го Маск говорил, что от идеи не отказались). Увидим ли мы рабочую версию Tesla Bot, пока можно только гадать. Но иначе не было бы Tesla — по крайней мере той, которой мы знаем ее сегодня. Отвечая на вопрос об экономике выхода на рынок робототехники в перспективе, Илон Маск заявил: «поживем — увидим».

Полная запись презентации Tesla AI Day