Tesla представила более доступные версии электромобилей Model S и Model X с батареями на 100 кВтч, в которых программно заблокирована часть емкости

Всего пару недель назад компания Tesla заявила о прекращении продаж электромобилей Model S и Model X с батареей 75 кВтч, оставив в продуктовой линейке только более дорогие версии с батареей емкостью 100 кВтч. По всей видимости, недовольство потенциальных покупателей оказалось настолько заметным, что руководство компании опять поменяло свое решение.

При заказе электрического седана Tesla Model S теперь доступно две версии — стандартная Model S стоимостью $85,000 и продвинутая версия Model S Performance за $112,000. Как видим, емкость батареи теперь явно не указывается, производитель ограничился только запасом хода в 310 миль и 315 миль соответственно.

Однако, как выяснили профильные издания, в электромобили устанавливается один и тот же блок на 100 кВтч. При этом в начальной версии водителю будет доступна не вся емкость, а чтобы разблокировать полный объем в 100 кВтч, ему придется доплатить $8,000 и тогда он получит на 8% больше запас хода (335 миль). Судя по запасу хода, минимальная емкость батареи будет выше, чем 75 кВтч у предшествующих конфигураций.

С электрокроссовером Tesla Model X ситуация аналогична — стандартный Model X предлагается за $88,000, а версия Model X Performance — за $117,000. В первом случае нам обещают запас хода в 270 миль (или 295 миль после доплаты $8,000), во втором — 289 миль. Ситуация с батареями аналогична — во все версии ставят одинаковый блок на 100 кВтч, но если вы выбрали не Performance-модификацию, то за полный объем придется доплатить.

Интересно, что режим «Ludicrous Mode» теперь тоже продается отдельно, хотя ранее он входил в состав Performance-версий. Таким образом, фанатам максимально активного ускорения придется выложить за улучшенную динамику дополнительные $20,000 к стоимости электромобиля.

Отметим, что еще во время отказа от версии на 75 кВтч Илон Маск говорил, что компания планирует постепенно перейти от прямого указания в названии своих электромобилей емкости аккумулятора к более «маркетинговым» обозначениям типа «Standard Range», «Mid Range» и «Extended Range».

Напомним, что это далеко не первый раз, когда Tesla отказывается от версий с менее емкими батареями. К примеру, отмененный вариант на 75 кВт был представлен в 2016 году как более дешевая альтернатива батарее на 90 кВтч, которой также уже нет в продаже. В самом начале продаж Tesla Model S и вовсе оснащалась батареей на 40 кВтч, а чуть позже покупатели могли выбирать версии на 60 кВтч и 70 кВтч, которые в свою очередь были программно-ограниченными версиями базовой батареи на 75 кВтч.

Источник: Electrek, Tesla