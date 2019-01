Tesla прекращает продажи электромобилей Model S и Model X с батареей 75 кВт⋅ч. Теперь самыми дешевыми будут версии на 100 кВт⋅ч, которые на $18 тыс. и $15 тыс. дороже

Илон Маск объявил, что начиная со следующего понедельника, 13 января 2019 года, компания Tesla перестанет принимать заказы на электромобили Model S и Model X с батареей емкостью 75 кВтч. Таким образом, самым «доступным» вариантом станут версии с батареей на 100 кВтч, что значительно повышает начальную стоимость электромобилей компании.

К примеру, сейчас самый доступный вариант седана Tesla Model S 75D стоит $76,000, тогда как через неделю можно будет приобрести только Tesla Model S 100D стоимостью $94,000, то есть покупателю придется выложить на $18,000 больше. В случае с кроссовером Tesla Model X разница составит $15,000, так как Tesla Model X 75D стоит от $82,000, а Tesla Model X 100D — $97,000. Естественно, за свои деньги покупатели получат заметно больший запас хода и динамику, однако тем самым компания поднимает порог вхождения в клуб владельцев Tesla, что может негативно повлиять на продажи электромобилей.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1

— Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.