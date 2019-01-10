Tesla прекращает продажи электромобилей Model S и Model X с батареей 75 кВт⋅ч. Теперь самыми дешевыми будут версии на 100 кВт⋅ч, которые на $18 тыс. и $15 тыс. дороже

Илон Маск объявил, что начиная со следующего понедельника, 13 января 2019 года, компания Tesla перестанет принимать заказы на электромобили Model S и Model X с батареей емкостью 75 кВтч. Таким образом, самым «доступным» вариантом станут версии с батареей на 100 кВтч, что значительно повышает начальную стоимость электромобилей компании.

К примеру, сейчас самый доступный вариант седана Tesla Model S 75D стоит $76,000, тогда как через неделю можно будет приобрести только Tesla Model S 100D стоимостью $94,000, то есть покупателю придется выложить на $18,000 больше. В случае с кроссовером Tesla Model X разница составит $15,000, так как Tesla Model X 75D стоит от $82,000, а Tesla Model X 100D — $97,000. Естественно, за свои деньги покупатели получат заметно больший запас хода и динамику, однако тем самым компания поднимает порог вхождения в клуб владельцев Tesla, что может негативно повлиять на продажи электромобилей.

Starting on Monday, Tesla will no longer be taking orders for the 75 kWh version of the Model S & X. If you’d like that version, please order by Sunday night at https://t.co/46TXqRJ3C1 — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

В ответ на вопрос одного из пользователей, означает ли это, что Tesla постепенно перейдет от прямого указания в названии своих электромобилей емкости аккумулятора, к более «маркетинговым» обозначениям «Standard Range», «Mid Range» и «Long Range», Илон Маск ответил утвердительно.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) 9 января 2019 г.

Предполагается, что компания пошла на этот шаг для того, чтобы более явно отделить премиальные модели Model S и Model X от «доступной» Model 3. Стоимость последней стартует с отметки $44,000, однако самый дорогой вариант со всеми опциями стоит $70,500, что уже сравнимо с пока самой дешевой Tesla Model S 75D.

Если вы помните, то это далеко не первый раз, когда Tesla отказывается от версий с менее емкими батареями. К примеру, отмененный вариант на 75 кВт был представлен в 2016 году как более дешевая альтернатива батарее на 90 кВтч, которой также уже нет в продаже. В самом начале продаж Tesla Model S и вовсе оснащалась батареей на 40 кВтч, а чуть позже покупатели могли выбирать версии на 60 кВтч и 70 кВтч, которые в свою очередь были программно-ограниченными версиями базовой батареи на 75 кВтч.

Напомним, что всего неделю назад Tesla снизила цену на свои электромобили в США на $2,000, чтобы частично компенсировать двукратное сокращение федеральных льгот на покупку экологически чистых автомобилей. Ранее такая льгота составляла $7,500, но начиная с 1 января 2019 была снижена до $3,750, так что снижение ценника на $2,000 компенсирует потери покупателей не полностью.

Источник: The Verge