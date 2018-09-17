Tesla пришлось приостановить производство из-за пожара на заводе Gigafactory

На заводе Tesla Gigafactory в Неваде вечером в субботу произошёл пожар, в результате которого производство было приостановлено, так как компания была вынуждена провести эвакуацию.

Отмечается, что во время пожара никто не пострадал, а уже утром в воскресенье производство было возобновлено. Однако пока не сообщается, какой ущерб был нанесён в результате пожара, и какие это может иметь последствия для производственной деятельности завода. Ведь именно сейчас компания всячески пытается ускорить выпуск готовой продукции, и последствия пожара могут замедлить этот процесс.

Причины возникновения пожара всё ещё изучаются. Однако уже известно, что возгорание произошло в оболочке трубы охлаждения сушильной печи на третьем этаже Gigafactory.

Источник: Engadget