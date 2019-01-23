Tesla умерила аппетит с повышением цен на зарядных станциях Supercharger после негативной реакции в соцсетях

На днях мы писали о том, что Tesla повысила цены на фирменных зарядных станциях Supercharger по всему миру, и это вызвало массовое возмущение владельцев электрокаров. На минувших выходных стоимость зарядки в большинстве стран возросла в среднем на 33%. В центральных районах Нью-Йорка цена составляла $0,32 за кВт·ч, в Калифорнии – $0,36 за кВт·ч, в странах Европы ситуация аналогичная. Но, по всей видимости, реакция общественности заставила компанию пойти на попятную.

Наверное, только ленивый не сравнил стоимость кВт·ч на станциях Supercharger с ценами на газ и бензин. В некоторых штатах быстрая зарядка электрокара стала обходиться примерно столько же, сколько заправиться бензином, а то и дороже. По сравнению с альтернативными зарядными станциями тарифы Tesla становятся все менее привлекательными, если такое сравнение можно считать корректным. Сложившаяся ситуация привела к негативному фидбеку недовольных клиентов, поэтому компания решила снизить повышение стоимости зарядки на 10%.

После корректировки средняя цена в США теперь составляет $0,28 за кВт·ч. В Норвегии, очень важном для Tesla рынке, услуги Supercharger обходятся в $0,2 за кВт·ч. В некоторых регионах цены по-прежнему остаются сравнительно высокими.

Источник: Eectrek