Bitcoin и не снилось. Tesla за день подорожала выше $300 млрд (больше Toyota, Volkswagen и Honda вместе взятых) и потеряла $50 млрд

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Акции Tesla — одна из самых популярных тем за последние месяцы, и у многих резкий рост стоимости ценных бумаг автомобильной компании предпринимателя Илона Маска невольно ассоциируется с ситуацией на рынке криптовалют и колебаниями курса Bitcoin в 2017 году. 10 июля акции впервые подорожали выше $1500, в результате чего самая дорогая автомобильная компания в мире стала еще дороже, а Маск поднялся на седьмое место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg. Однако на этом история ожидаемое не закончилась.

Курс акций Tesla на торгах NASDAQ 13 июля установил новый рекорд, достигнув максимального значения в $1 794,99, после чего резко обрушился — уже на закрытии торгов он составлял $1 497,06. И на внебиржевых торгах ценные бумаги продолжили падение. Глава Tesla Илон Маск, который в мае говорил, что Tesla стоит слишком дорого (тогда акции компании стоили по 760 долларов за штуку) назвал происходящее «безумием».

Wild times! — Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2020

Но интересно другое. В результате нового скачка курса рыночная капитализация американского производителя электромобилей впервые превысила рубеж в $300 млрд! Какое-то время рыночная капитализация Tesla была больше, чем Toyota, Volkswagen и Honda (следующих трех самых дорогих автомобильных брендов), вместе взятых.

После падения рыночная капитализация Tesla сократилась на впечатляющие $50 млрд — Honda, занимающая четвертую строчку рейтинга, стоит меньше.

Справедливости ради, уронили вообще все. На фоне резкого ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Калифорнии и других регионах США (некоторые опять вводят ограничения) котировки акций других компаний тоже упали.

Между тем, инвестиционная компания Piper Sandler повысила прогноз стоимости акций Tesla до впечатляющих $2322.