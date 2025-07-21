Илон Маск превратит все Tesla в Robotaxi — автопилот FSD будет улучшен

Уже немало лет Tesla развивает функцию полного автопилота — FSD (Full Self-Driving). Пока что реальность далека от многообещающего названия. FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобильTesla на автопилоте внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Однако компания не останавливается и готовит очередное большое обновление собственной автономной платформы с использованием достижений на базе Robotaxi.

Месяц назад Tesla запустила в пилотном режиме сервис Robotaxi в Остине. В эксперименте задействовано несколько новых Model Y, которые ездят без участия водителя (хотя водитель сидит за рулем для подстраховки). И хотя аппаратная платформа у них стандартная, ПО отличается от той версии FSD, которую сейчас получают владельцы обычных электромобилей Tesla.

И теперь Илон Маск обещает «качественное улучшение» в следующем релизе FSD для обычных электромобилей. Это улучшение станет возможным благодаря урокам, полученным при запуске сервиса Robotaxi. По его словам, компания готовится объединить экспериментальную ветку ПО для роботакси с основной коммерческой версией, но делать это будет осторожно, чтобы нововведения не привели к ухудшению в других сценариях использования.

We need to validate that improvements for Austin don’t cause regressions elsewhere. For Europe and China, we are awaiting regulatory approval. Hopefully, soon🤞 — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025

Во время тестов в Остине Tesla использует так называемый FSD «без наблюдения». Это означает, что автомобиль не требует постоянного внимания водителя и способен полностью самостоятельно двигаться. Местный департамент транспорта классифицировал такую систему как автономную Level 4 — то есть она не требует человека за рулем. В то же время базовая версия FSD все еще классифицируется как «с наблюдением». Она требует, чтобы водитель был сосредоточен на дорожной обстановке, держал руки на руле и был готов в любой момент перенять управление автомобилем.

Но чтобы получить разрешение на такую работу Robotaxi, Tesla локально ограничила зону использования сервиса. В этом смысле подход Tesla временно приближается к тому, как работает Waymo, хотя последняя полагается на комбинацию сенсоров и LiDAR. В то же время Tesla принципиально отказывается от таких решений, развивая систему FSD с использованием только камер.

Прежде чем новый FSD станет доступным всем, Tesla хочет провести больше тестов. Особое внимание уделят тому, чтобы новая версия хорошо работала не только в Остине, но и в любом другом месте. Маск подчеркнул: компания не хочет, чтобы оптимизация для конкретного региона вызвала ошибки в других местах.

Tesla планирует объединить экспериментальную ветку FSD с общедоступной уже до конца года. Обновление будет включать вчетверо больше параметров, а также оптимизированное использование памяти — только то, что нужно для конкретного вычисления. Это позволит системе работать быстрее и эффективнее.

Источник: notebookcheck