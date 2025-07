Илон Маск превратит все Tesla в Robotaxi — автопилот FSD будет улучшен

Уже немало лет Tesla развивает функцию полного автопилота — FSD (Full Self-Driving). Пока что реальность далека от многообещающего названия. FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобильTesla на автопилоте внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Однако компания не останавливается и готовит очередное большое обновление собственной автономной платформы с использованием достижений на базе Robotaxi.

Месяц назад Tesla запустила в пилотном режиме сервис Robotaxi в Остине. В эксперименте задействовано несколько новых Model Y, которые ездят без участия водителя (хотя водитель сидит за рулем для подстраховки). И хотя аппаратная платформа у них стандартная, ПО отличается от той версии FSD, которую сейчас получают владельцы обычных электромобилей Tesla.

И теперь Илон Маск обещает «качественное улучшение» в следующем релизе FSD для обычных электромобилей. Это улучшение станет возможным благодаря урокам, полученным при запуске сервиса Robotaxi. По его словам, компания готовится объединить экспериментальную ветку ПО для роботакси с основной коммерческой версией, но делать это будет осторожно, чтобы нововведения не привели к ухудшению в других сценариях использования.

We need to validate that improvements for Austin don’t cause regressions elsewhere.

For Europe and China, we are awaiting regulatory approval. Hopefully, soon🤞

— Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2025