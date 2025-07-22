Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD

Компания Илона Маска может временно потерять разрешение на продажу электромобилей на своем крупнейшем рынке в США. Департамент транспортных средств Калифорнии хочет приостановить лицензию Tesla на продажу автомобилей в штате. Причина — судебное дело об обманчивой рекламе, в частности функций Autopilot и Full Self-Driving (FSD), которые компания продвигает как системы с высоким уровнем автономности.

Суть претензий к Tesla

Департамент транспортных средств Калифорнии обвиняет Tesla и ее генерального директора в ложном позиционировании систем помощи водителю (ADAS) компании. Регулятор утверждает, что названия Autopilot и Full Self-Driving сами по себе вводят в заблуждение, ведь создают впечатление, что авто способно полностью автономно управлять собой без участия человека. Еще в 2021 году регулятор начал расследование, а в 2022 году официально обратился к Tesla с запросом объяснить некорректные утверждения в публичных заявлениях.

В частности, Департамент транспортных средств Калифорнии возмутили такие формулировки из маркетинговых материалов Tesla:

«Система разработана для осуществления коротких и дальних поездок без необходимости вмешательства водителя.»

и

«Из дома ─ Все, что вам нужно сделать, это сесть в машину и указать ей, куда ехать. Если вы ничего не скажете, автомобиль просмотрит ваш календарь и доставит вас туда, как к предполагаемому пункту назначения. Ваша Tesla рассчитает оптимальный маршрут, ориентируясь на городских улицах, сложных перекрестках и автострадах. Прибытие ─ Когда вы прибудете к месту назначения, просто выйдите у входа, и ваш автомобиль перейдет в режим поиска парковки, автоматически найдет место и припаркуется самостоятельно. Одно касание телефона приведет его к вам.»

Напомним, FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобильTesla на автопилоте внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

Компания пытается защищаться, заявляя, что всегда предупреждает водителей о необходимости постоянно быть внимательными. Это якобы отменяет ее обманчивые заявления о полной самостоятельности автомобиля. К тому же Tesla намекает, что «столько лет рекламировала FSD именно так», и если раньше вопросов не возникало, поэтому ей якобы и дальше можно это делать. Но суд такую аргументацию не счел убедительной, и дело пошло в разбирательство еще в прошлом году.

Суд

На этой неделе в суде продолжается пятидневное слушание, на котором Департамент транспортных средств Калифорнии просит приостановить действие производственной и дилерской лицензии Tesla минимум на 30 дней. Также регулятор требует, чтобы компания выплатила компенсацию пострадавшим потребителям, размер которой определят во время отдельного слушания.

Среди ключевых свидетелей — Мелани Росарио, сержант и командир одного из подразделений Департамента транспортных средств Калифорнии. Она представит результаты расследования по заявлениям Tesla о функциях ADAS. Также будет заслушан профессор Брайанта Уокера Смита — эксперт по праву и член комитета SAE по стандартам автоматизированного вождения. Он расскажет, как правильно интерпретировать язык, который использует Tesla, и насколько он соответствует реальным возможностям системы.

Если суд удовлетворит требования Департамента, Tesla не сможет продавать электромобили в Калифорнии в течение 30 дней. А это может серьезно ударить по результатам продаж в текущем квартале. Хотя даже без таких ограничений в последнее время у Tesla наблюдается спад продаж на ключевых рынках: Европа и Китае. Однако компания надеялась улучшить ситуацию благодаря ожидаемым рекордным продажам автомобилей в США — в частности из-за ожидаемого завершения действия федерального налогового кредита на электромобили. А Калифорния — крупнейший рынок Tesla в США, поэтому даже временная остановка продаж может иметь серьезные финансовые последствия.

Источник: electrek