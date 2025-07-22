Новости Авто 22.07.2025 comment views icon

Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD

Компания Илона Маска может временно потерять разрешение на продажу электромобилей на своем крупнейшем рынке в США. Департамент транспортных средств Калифорнии хочет приостановить лицензию Tesla на продажу автомобилей в штате. Причина — судебное дело об обманчивой рекламе, в частности функций Autopilot и Full Self-Driving (FSD), которые компания продвигает как системы с высоким уровнем автономности.

Суть претензий к Tesla

Департамент транспортных средств Калифорнии обвиняет Tesla и ее генерального директора в ложном позиционировании систем помощи водителю (ADAS) компании. Регулятор утверждает, что названия Autopilot и Full Self-Driving сами по себе вводят в заблуждение, ведь создают впечатление, что авто способно полностью автономно управлять собой без участия человека. Еще в 2021 году регулятор начал расследование, а в 2022 году официально обратился к Tesla с запросом объяснить некорректные утверждения в публичных заявлениях.

В частности, Департамент транспортных средств Калифорнии возмутили такие формулировки из маркетинговых материалов Tesla:

«Система разработана для осуществления коротких и дальних поездок без необходимости вмешательства водителя.»

и

«Из дома ─ Все, что вам нужно сделать, это сесть в машину и указать ей, куда ехать. Если вы ничего не скажете, автомобиль просмотрит ваш календарь и доставит вас туда, как к предполагаемому пункту назначения. Ваша Tesla рассчитает оптимальный маршрут, ориентируясь на городских улицах, сложных перекрестках и автострадах. Прибытие ─ Когда вы прибудете к месту назначения, просто выйдите у входа, и ваш автомобиль перейдет в режим поиска парковки, автоматически найдет место и припаркуется самостоятельно. Одно касание телефона приведет его к вам.»

Напомним, FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобильTesla на автопилоте внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

Илон Маск превратит все Tesla в Robotaxi — автопилот FSD будет улучшен

Компания пытается защищаться, заявляя, что всегда предупреждает водителей о необходимости постоянно быть внимательными. Это якобы отменяет ее обманчивые заявления о полной самостоятельности автомобиля. К тому же Tesla намекает, что «столько лет рекламировала FSD именно так», и если раньше вопросов не возникало, поэтому ей якобы и дальше можно это делать. Но суд такую аргументацию не счел убедительной, и дело пошло в разбирательство еще в прошлом году.

Суд

На этой неделе в суде продолжается пятидневное слушание, на котором Департамент транспортных средств Калифорнии просит приостановить действие производственной и дилерской лицензии Tesla минимум на 30 дней. Также регулятор требует, чтобы компания выплатила компенсацию пострадавшим потребителям, размер которой определят во время отдельного слушания.

Среди ключевых свидетелей — Мелани Росарио, сержант и командир одного из подразделений Департамента транспортных средств Калифорнии. Она представит результаты расследования по заявлениям Tesla о функциях ADAS. Также будет заслушан профессор Брайанта Уокера Смита — эксперт по праву и член комитета SAE по стандартам автоматизированного вождения. Он расскажет, как правильно интерпретировать язык, который использует Tesla, и насколько он соответствует реальным возможностям системы.

Если суд удовлетворит требования Департамента, Tesla не сможет продавать электромобили в Калифорнии в течение 30 дней. А это может серьезно ударить по результатам продаж в текущем квартале. Хотя даже без таких ограничений в последнее время у Tesla наблюдается спад продаж на ключевых рынках: Европа и Китае. Однако компания надеялась улучшить ситуацию благодаря ожидаемым рекордным продажам автомобилей в США — в частности из-за ожидаемого завершения действия федерального налогового кредита на электромобили. А Калифорния — крупнейший рынок Tesla в США, поэтому даже временная остановка продаж может иметь серьезные финансовые последствия.

Автопилот Tesla FSD не работает, как обещано — владелец получил компенсацию через арбитраж

Источник: electrek

Популярные новости

NASA подтверждает новый межзвездный объект в Солнечной системе — прямая трансляция демонстрирует его движение
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Microsoft позволяла инженерам из Китая работать с системами Пентагона с минимальным надзором
Спроси у ChatGPT: 69% пользователей больше не переходят на сайты из поиска
Представлен Moto G100 Pro — сверхъяркий OLED и большая батарея от $195
«Я уже знаю, где спрятаны тела»: новый трейлер «Уэнсдей» возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор
«Какое досадное самоубийство»: планета-гигант провоцирует взрывы на звезде, которые ее уничтожают
Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК
Tesla открыла продажи Model Y в Индии — вдвое дороже, чем в США
Cyberpunk 2077 выйдет на Mac 17 июля — вместе с патчем 2.3 и DLC Phantom Liberty
Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине
IT-компании платят до $200 000 «стратегической» премии за опыт в ИИ — даже новичкам, в ущерб опытным инженерам
Разработчики The Alters «спалились», что используют ИИ — в игре нашли ответы чат-бота
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
«Все думают, что я шучу»: режиссер «Супермена» Джеймс Ганн назвал лучший фильм всех времен — комедия с 99% на Rotten Tomatoes
В сеть слили пролог Silent Hill F — 3 минуты с Хинако в туманном городе и атмосферная музыка
Китайцы создали лазерное оружие против комаров — 30 насекомых в секунду
«Отец Elder Scrolls» уходит из игровой индустрии из-за рака: «Его время с нами ограничено»
Понедельники действительно вредны для здоровья, — ученые
Первый электромобиль Bentley: ретрофутуризм в концепте EXP 15
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить