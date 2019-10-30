Тестерам стала доступна возможность стриминга игр с Xbox One на Android-устройства





Корпорация Microsoft позволила тестерам Xbox One получить доступ к новейшей функции Console Streaming. Как видно из названия, она позволяет запускать игры для Xbox One с персональной консоли на мобильном устройстве. При этом не потребуется использовать облачную версию Xbox, в отличие от Project xCloud.

Ещё одним отличием является доступность игрового контента. Функция Console Streaming позволяет транслировать любые существующие игры для Xbox 360 и Xbox One, установленные на персональной консоли пользователя (в том числе, доступные в рамках Xbox Game Pass). В случае Project xCloud пользователям предлагаются лишь 4 игры. Трансляция игрового контента осуществляется на смартфоны и планшеты на базе ОС Android.

Воспользоваться новой функцией могут участники программы Xbox Insider уровня Alpha и Alpha Skip-Ahead в США и Великобритании. Для работы с сервисом потребуется пропускная способность сети на отдачу данных не менее 4,75 Мбит/с (рекомендуется 9 Мбит/с) при задержках не более 125 мс (рекомендуется не более 60 мс). Компания пока не уточняет, когда функция Console Streaming станет доступной для широкой аудитории.

Источник: The Verge