Тестирование игрового стримингового сервиса Project xCloud стартует в октябре, но принять участие смогут только геймеры из США, Великобритании и Южной Кореи





Компания Microsoft объявила, что бета-тестирование игрового стримингового сервис Project xCloud стартует уже в ноябре. К сожалению, поучаствовать в нем смогут только жители США, Великобритании и Южной Кореи.

На первом этапе для тестирования будут открыты игры Halo 5: Guardians, Gears 5, Killer Instinct и Sea of Thieves, позже Microsoft дополнит этот список другими играми.

Чтобы принять участие в программе Project xCloud Preview, необходимо иметь смартфон или планшет под управлением Android 6.0 и выше с модулем Bluetooth 4.0 и выше, а также аккаунт Microsoft и геймппад Xbox One Wireless с поддержкой Bluetooth. Работать система будет в Wi-Fi и мобильных сетях операторов (SK Telecom в Корее, T-Mobile в США, Vodafone в Великобритании).

Разработчики также настоятельно порекомендовали специальное крепление для смартфона и геймпада, которое сделает стриминговый гейминг более удобным. Доступ к игровому контенту будет осуществляться с помощью нового приложения Microsoft Game Streaming, при этом загрузить его смогут все владельцы Android-устройств, однако присоединится к тестированию — только те, кто получил приглашение после регистрации. Также пока нет никаких данных о сроках запуска сервиса для iOS-устройств.

Напомним, что Microsoft представила игровой стриминговый сервис Project xCloud в конце 2018 года, потенциально он поддерживается любым современным устройством, начиная с игровой консоли и ПК и заканчивая мобильными устройствами. Работает сервис на основе «кастомных» серверов с начинкой от Xbox (ради совместимости), а сервера разместят в дата-центрах Microsoft Azure в 54 регионах мира (чтобы обеспечить минимальные задержки).

Источник: Xbox Wire