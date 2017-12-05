The Boring Company Илона Маска показала прогнозную карту туннелей под Лос-Анджелесом

Компания Boring Company опубликовала на своём сайте карту с первыми предлагаемыми маршрутами сети высокоскоростных туннелей под Лос-Анджелесом. Самый длинный маршрут имеет протяжённость около 40 миль (около 64,4 км). Он соединяет район Sherman Oaks, расположенный к северу от центра Лос-Анджелеса, с аэропортом Лонг-Бич, который находится в юго-восточной части округа Лос-Анджелес.

Этот маршрут частично соответствует конфигурации магистрали Interstate 405. Он содержит несколько ответвлений, ведущих к Santa Monica, Venice, South Bay, Hawthorne (где расположены штаб-квартиры SpaceX и The Boring Company), Международному аэропорту Лос-Анджелеса. Второй маршрут проходит с востока на запад от Международного аэропорта Лос-Анджелеса через центр города до стадиона Доджер.

Отмечается, что предложенные маршруты являются лишь концепцией, а не завершённым проектом. Участнок, выделенный красным цветом, демонстрирует отрезок протяжённостью 6,5 мили (около 10,5 км), на котором компания намерена доказывать состоятельность концепции. Здесь будет осуществляться тестирование оборудования и систем, необходимых для работы подземной транспортной системы. Этот участок под названием Phase 1 не будет использоваться потребителями до тех пор, пока не будут получены все необходимые разрешения от органов власти.

Источник: The Verge