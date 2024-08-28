The Witcher 3: Wild Hunt запустили на процессоре RISC-V — FPS небольшой, но все работает

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The Witcher 3: Wild Hunt удалось запустить на процессоре RISC-V благодаря среде Box64 для Linux. Частота кадров небольшая, но игра полностью работает.

Бесплатная архитектура процессора с открытым кодом RISC-V находится на более ранней стадии разработки и внедрения по сравнению с ARM или x86/x64. Впрочем, разработчикам среды для запуска приложений Windows на Linux Box86/Box64 все же удалось запустить на компьютере RISC-V игру AAA.

Для запуска The Witcher 3: Wild Hunt помимо Box64 для эмуляции инструкций, были задействованы Wine и DXVK. Разработчики составили подробный описание эксперимента в блоге и загрузили видео с игровым процессом на YouTube.

К сожалению, The Witcher 3 демонстрирует лишь 15 FPS в такой системе. Но запуск на RISC-V все равно стал техническим достижением и намеком на возможное будущее архитектуры с открытым кодом (Посоветовал бы выключить в файлах игры погоду и убрать напрочь всю растительность, как делал это для запуска The Witcher 3 на встроенной видеокарте Intel 2015 года. — А. Р.)

Как пишут разработчики Box86, значительные проблемы с запуском The Witcher 3 на RISC-V начинаются с инструкций x86_x64. Новая архитектура должна иметь возможность заменить или дублировать эти инструкции. Много аппаратных ресурсов тратится на «перевод» инструкций для RISC-V.

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В августе прошлого года разработчики Box86 сделали полностью пригодными для игры на RISC-V такие 2D-игры, как Stardew Valley и World of Goo. Для The Witcher 3 нужно было приобрести Milk-V Pioneer, 64-ядерный ПК RISC-V со слотом PCIe. Он понадобился для установки видеокарты AMD Radeon RX 5500 XT.

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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