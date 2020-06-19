TikTok раскрыла некоторые секреты и слабые места системы рекомендации контента





TikTok — одна из самых популярных в мире (особенно среди подростков) социальных платформ. Центральный элемент соцсети — лента рекомендаций для пользователей. По аналогии с популярными социальными сервисами и приложениями вроде Facebook, Twitter и Instagram в TikTok за подбор потенциально интересного контента отвечают специальные алгоритмы. И вот сейчас разработчики рассказали некоторые подробности о том, как устроена эта система.

Система рекомендаций TikTok своим устройством во многом похожа на систему YouTube, отслеживающую поведенческие особенности и действия пользователя.

Итак, на формирование ленты в TikTok влияют следующие ключевые факторы:

Действия пользователя — лайки, репосты, подписки, комментарии, создаваемые видео, а также ролики, отмеченные как неинтересные

Различные данные из видео — названия, звуки, хэштеги и эффекты

Настройки устройства и профиля. Например, настройки языка, геолокации и тип устройства.

В то же время разработчики уточняют, что настройки устройства и учетной записи получают меньший вес в системе рекомендаций по сравнению с другими точками данных и метриками.

Систему рекомендаций TikTok считают одной из лучшей. Собственно, успех TikTok и его взрывной рост определила именно эта система рекомендаций, которая очень хорошо подстраивается под интересы пользователя, подбирая соответствующий контент. Но есть у хваленной «тиктоковской» системы рекомендаций и недостатки, о которых разработчик прямо говорит в недавних откровениях.

«Одна из проблем, связанных с механизмами рекомендаций, заключается в том, что они могут непреднамеренно ограничить ваш опыт — то, что иногда называют «пузырем фильтров», — говорится в сообщении. «Введение оптимизаций для персонализации и [подбора] релевантного контента сопряжено с риском отображения все более однотипного контента. Мы серьезно относимся к этой проблеме, поскольку поддерживаем нашу систему рекомендаций».

То есть, если пользователь не направил алгоритмы в нужную сторону, то может не получить контента по той или другой потенциально интересной теме или событию.

В своем посте TikTok поднимает проблему «пузыря фильтров» как один из главных вызовов. Цель в том, чтобы покончить с повторяющимся однообразным контентом и показывать больше разных видео. Отдельно в компании выделяют вкладку «Для вас», отмечая, что там «обычно не показывают два видео подряд, снятых с одинаковым звуком или одним и тем же создателем». В то же время обозреватель The Verge утверждает, что на практике все работает не так хорошо, как на словах. Ему попалось три или четыре видео подряд, использующие одну и ту же популярную песню для популярного тренда в приложении.

Еще одна проблема, которой разработчики активно занимаются, это разного рода потенциально опасный контент, способный оказать разрушительное влияние на определенные категории зрителей, например, на детей. Это та же проблема, с которой YouTube с переменным успехом борется уже очень давно. В общем, есть над чем работать.

На официальном сайте компании по ссылке ниже есть более подробные рекомендации, как лучше настроить свою ленту, чтобы получать именно то, что нужно (изначально лента пользователя формируется на основе указанных при регистрации категорий, например, «Домашние животные» или «Путешествия»). И в целом радует, что компания раскрывает одно из своих конкурентных преимуществ. Как уже было отмечено выше, TikTok — одна из самых популярных в мире соцсетей. В то же время она является самой трендовой и быстрорастущей.

Источник: TikTok и The Verge