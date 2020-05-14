Тим Суини об архитектуре памяти PS5: «Она намного превосходит все, что сейчас есть рынке для ПК»





Вчера Epic Games представила новый игровой движок Unreal Engine 5 и показала созданное на нем (довольно впечатляющее) технодемо, которое запустили на девките PS5. На пресс-брифинге по Unreal Engine 5 глава компании Тим Суини рассказал о преимуществах новой PS5, назвав новую консоль Sony «невероятно сбалансированным устройством».

По словам Суини, ключевая особенность новой PS5 — огромная пропускная способность памяти.

«Она [консоль PS5] предлагает не только несметной мощности GPU, но и на порядки возросшую пропускную способность хранилища. Это критически важно. Одно дело — рендерить все, что умещается в памяти, и совсем другое — практически мгновенно воссоздавать виртуальный мир, размер которого может составлять десятки гигабайт».

Тим Суини

глава Epic Games

Новый накопитель, который, по утверждению Sony, работает быстрее, чем любое имеющееся на рынке устройство, не только позволит запускать игры практически моментально, но и позволит разработчикам получать доступ к компонентам этих самых игр с беспрецедентной скоростью. В результате огромные игровые миры смогут загружаются намного быстрее, чем когда-либо прежде, что может привести к внедрению принципиально новых подходов к разработке, от балансировки производительности и визуального качества до дизайна уровней.

«Мы давно и очень тесно сотрудничаем с Sony в вопросах хранения данных. И архитектура памяти PS5 сейчас намного опережает все, что сейчас есть на рынке для ПК, вне зависимости от их цены. Это должно ускорить развитие рынка ПК. Посмотрев на эту консоль, [производители] скажут: «Ничего себе, наши SSD не должны так отставать»».

Тим Суини

глава Epic Games

Для ясности: Суини не говорит, что сейчас нельзя купить сопоставимый по характеристикам M.2 SSD-накопителей для своего ПК, будучи не ограниченным в финансовых возможностях. Здесь речь, скорее всего, о взаимодействии заказного SSD Sony с общей системой управления данными PS5. То есть, речь об оптимизациях, которые делают его более быстрым и впечатляющим с точки зрения разработки по сравнению с доступными сейчас на рынке решениями для ПК, особенно с учетом игнорирования этого аспекта при разработке игр для ПК. Но это может измениться в будущем, когда выйдут обе консоли следующего поколения. По крайней мере, так считает Тим Суини.

Никаких сравнений PS5 с Xbox Series X глава Epic Games не делал, отметив, что его студия плотно сотрудничает с Sony, а не с Microsoft.

Многое о новой консоли Sony до сих остается неизвестным. Больше всего всех интересует то, как будет выглядеть PS5 и сколько будет стоить. Также интересно, будет ли Sony делать аналог Microsoft Smart Delivery для переноса на PS5 покупок, сделанных на PS4.

По данным нескольких инсайдеров, большая презентация игр для PS5 пройдет в начале июня, тогда как саму консоль могут показать публике раньше.

Источник: The Verge