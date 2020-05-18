Глава Epic Games объяснил, почему архитектура памяти PS5 намного более эффективна по сравнению с ПК





На прошлой неделе Epic Games наделала немало шума анонсом нового игрового движка Unreal Engine 5 и впечатляющей демонстраций его возможностей на девките PS5, хотя позже выяснилось, что RTX 2070 Super вполне неплохо вытягивает это технодемо. В то же время глава Epic Games Тим Суини привлек еще больше внимания, заявив об абсолютном превосходстве PS5 над ПК с точки зрения архитектуры памяти. Теперь же в серии сообщений в Twitter Тим Суини более доходчиво объяснил свою позицию в этом вопросе (почему архитектура PS5 намного более эффективна в этом плане по сравнению с ПК).

Что интересно, Суини упомянул работу Intel над энергонезависимой памятью NVDIMM (от сокращения non-volatile DIMM или энергонезависимые DIMM) как потенциально очень перспективную технологию для передачи данных в сегменте ПК.

«Системная интеграция и производительность всей системы. Перенос данных из хранилища с высокой пропускной способностью в видеопамять в собственном формате с аппаратной декомпрессией очень эффективен. Связка программного и аппаратного обеспечения делают все возможное, чтобы минимизировать задержку и максимизировать пропускную способность, фактически доступную для игр. Эти числа для ПК являются теоретическими и относятся к загрузке из диска в память ядра. Оттуда это медленный и сложный путь, начиная от распаковки программного обеспечения, свизлинга через графический драйвер и заканчивая попаданием в видеобуфер, где вы в конечном итоге можете использовать [эти данные]. Путь на PS5 в несколько раз эффективнее. И при этом все равно есть задержка. На ПК много слоев и издержек. И тогда возникает проблема получения сжатых текстур в видеопамять, требующих чтения в ОЗУ, распаковки программного обеспечения, а затем вызова драйвера графического процессора для их передачи и преобразования ссылок, с многочисленными изменениями в ядре. Работа Intel над энергонезависимой памятью NVDIMM очень интересна и может улучшить передачу данных с ПК в ближайшие годы».

Источник: Wccftech и Twitter Тима Суини