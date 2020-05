Epic Games показала демо игрового движка Unreal Engine 5 на PlayStation 5, но его релиз состоится только в конце 2021 года [видео]

Компания Epic Games впервые показала новую версию игрового движка Unreal Engine 5, продемонстрировав технологическую демку на платформе Sony PlayStation 5 и объявив сроки выхода новинки. К сожалению, движок не будет готов к выходу консолей следующего поколения Xbox Series X и PlayStation 5 в конце текущего года — разработчики заявили, что превью будет доступно только в начале 2021 года, а полноценный релиз для геймстудий — в конце следующего года.

Тем не менее, благодаря видео «Lumen in the Land of Nanite» уже сейчас можно оценить, насколько качественно и фотореалистично будут выглядеть игры на основе Unreal Engine 5:

Две ключевые технологии нового движка Unreal Engine 5 — Nanite и Lumen. Первая представляет собой виртуализированную геометрию на основе микрополигонов, которая позволяет геймдевелоперам использовать высококачественные элементы уровней, которые используются в голливудских блокбастерах. Система позволяет легко импортировать данные элементы из профессиональных редакторов и банков объектов, что заметно упрощает создание фотореалистичных уровней.

Решение Lumen — это полностью динамическое глобальное освещение, которое автоматически подстраивается под конкретную игровую ситуацию и изменение положения источников света, отрисовывая многократные детализированные отражения. В результате разработчики смогут создавать максимально реалистичные сцены, просто указывая положение солнца, время дня, характеристики отражения окружения и т.д. Соответственно, данный процесс сэкономит время, предоставив результат более высокого качества.

После выхода движок UE5 смогут использовать разработчики игр для ПК (Mac/Windows), консолей текущего и следующего поколений, а также мобильных устройств на основе Android и iOS. При этом Epic Games особо отметили, что несмотря на обилие новых технологий, они уделили серьезное внимание обратной совместимости, поэтому перенос игровых проектов с UE4 на UE5 будет достаточно прост.

Источник: Polygon, Epic Games