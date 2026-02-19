tradfi
Тодд Говард: Elder Scrolls 6 вернется к "классике RPG" и будет работать на Creation Engine 3

Маргарита Юзяк

Тодд Говард: Elder Scrolls 6 повернеться до “класики RPG” і працюватиме на Creation Engine 3

Тодд Говард заявил, что The Elder Scrolls 6 вернется к той формуле RPG, знакомой фанам Bethesda по предыдущим играм, и будет работать над движком Creation Engine 3.


Во время шоу Kinda Funny Gamescast он сказал, что TES6 не выйдет «еще некоторое время», но направление стало понятнее. Студия не планирует лишних экспериментов, чтобы поклонники получили то, чего они ждут годами. В качестве примера он привел Fallout 76 и Starfield, которые были «небольшим творческим отклонением» от того стиля исследования мира, который видели в The Elder Scrolls, Fallout, Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 и Oblivion.

«Если посмотреть на наши игры, мы всегда развивались. У нас есть определенный стиль, который нравится нам и нашим поклонникам, и в котором мы хотим становиться все лучше и лучше», — сказал Тодд Говард. «И когда мы возвращаемся к Elder Scrolls 6, которую мы сейчас создаем, мы возвращаемся к тому классическому стилю, которого нам не хватало, который мы очень хорошо знаем».

По его словам, речь идет не только о дизайне, но и о технологиях. Команда потратила два года на обновление Creation Engine 2 до Creation Engine 3. Этот движок станет основой The Elder Scrolls 6 и будущих проектов студии. Говард подчеркнул, что новые системы мира и обработки деталей позволяют «мгновенно приблизить детали к камере» и сделать мир более плотным и бесшовным.

«Впереди еще много инноваций, чтобы, когда ты заходишь в мир игры, чувствовать, будто переживаешь его впервые. Мы довольны тем, в каком направлении все движется сейчас» — сказал Говард.

The Elder Scrolls 6 была анонсирована в 2018 году коротким тизером, и за 7 лет о ней почти ничего не раскрывали. Из-за этого игра стала мемом и почти мифологической среди фанов. Однако в начале 2024 года появлялись сообщения, что внутренние сборки уже можно было играть, правда без четкого видения направления. Теперь студия впервые прямо говорит о возвращении к истокам RPG, которые сформировали ее стиль.


Где именно будет происходить геймплей неизвестно. Из первого тизера фанаты предполагают, что сюжет перенесется в Хаммерфелл. Единственная конкретика из недавних комментариев — в игре будет больше деревьев, чем в Skyrim. Даты выхода нет.

Источник: Games Radar, Dexetro

