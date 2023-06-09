Только с согласия родителей: в Луизиане ограничат доступ в интернет для несовершеннолетних

Луизиана приняла законопроект, запрещающий детям пользоваться интернетом без согласия родителей, и в перспективе он начнет действовать с августа 2024 года.

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Законопроект HB61 запрещает лицам младше 18 лет регистрировать собственные аккаунты без согласия родителей в «интерактивных компьютерных службах»: в частности в Instagram, популярных онлайн-играх, таких, как Roblox и Fortnite, или даже регистрировать адрес электронной почты. Документ также позволяет родителям отменять условия контрактов на обслуживание, которые их дети заключили при регистрации учетных записей.

Пока не дано разъяснения относительно того, как в штате обеспечат выполнение новых правил, но перед их принятием государственные учреждения должны пересмотреть законопроект и предоставить свои рекомендации. Сейчас документ отправили на утверждение к губернатору Джону Белу Эдвардсу, и если он его подпишет – запрет вступит в силу с 1 августа следующего года.

«Мы надеемся, что губернатор наложит вето на этот законопроект. Это нарушает права Первой поправки, лишает семьи родительских прав и требует массового сбора данных обо всех гражданах Луизианы», – заявил в четверг вице-президент и главный юрисконсульт организации NetChoice Карл Сабо.

Луизиана – лишь один из немногих штатов, которые в течение последнего года ввели жесткие правила для детей в интернете. В марте в Юте был принят закон, согласно которому несовершеннолетние должны получить согласие опекуна перед использованием социальных сетей, а в апреле подобные правила ввели в Арканзасе.

Некоторые штаты, например Калифорния, пошли по другому пути, требуя от технологических компаний автоматически включить дополнительные параметры конфиденциальности для молодых пользователей. Коннектикут, Мэриленд, Миннесота, Нью-Джерси, Огайо и Техас рассматривали подобные законопроекты.

Некоторые правила заставят компании, владеющие соцсетями, проверять возраст пользователей перед предоставлением разрешения создать аккаунты, часто требуя от людей удостоверения личности с фото. Законопроект Луизианы напрямую не требует от сайтов внедрения программы проверки возраста.

В апреле под давлением Белого дома группа сенаторов обнародовала Закон о защите детей в социальных сетях, который запрещает детям до 13 лет пользоваться соцсетями и вводит пилотную общенациональную программу проверки возраста. В то же время некоторые активисты не соглашаются с такими решениями из-за необходимости обнародования конфиденциальных данных, а такие группы, как Fight for the Future, говорят, что запрет социальных сетей для детей в возрасте до 18 лет может поставить под угрозу детей из маргинализованных слоев населения, лишив их доступа к полезным ресурсам.

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Источник: The Verge