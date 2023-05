Pornhub закрыл доступ для всех пользователей американского штата Юта — и «VPN‎» там сразу стал самым популярным поисковым запросом в Google.

Pornhub заблокировал доступ к своему сайту в Юте, но это не помешало местным жителям посещать видеоплатформу «для взрослых». Согласно данным Google, сразу после блокировки количество поисковых запросов, касающихся VPN, резко возросло и сейчас это самый популярный поисковый термин в штате.

Немало поисковых запросов осуществлено из крупных городов Юты, однако наибольшее количество поступало из меньших населенных пунктов, таких как Провиденс, Маунт-Плезант, Морони и Магна. Самый популярный запрос – «VPN‎-доступ‎», за ним следуют названия различных VPN-‎сервисов и запрос «Что такое VPN‎?‎».

Повышенный интерес жителей Юты к виртуальным частным сетям проявился после того, как Pornhub отменил доступ к своему сайту для жителей штата – как знак протеста на введение нового закона SB 287 об обязательной проверке возраста на сайте через предоставление пользователями удостоверения личности, вступившего в силу 2 мая.

Pornhub опубликовал отдельное видеозаявление на своем сайте:

PornHub (and affiliated entities) have banned all traffic from the state of Utah as a result of ‘S.B. 287 Online Pornography Viewing Age Requirements’ bill

PornHub released a statement regarding the traffic ban.

Information via @LawrenceAbrams

