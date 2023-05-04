Pornhub закрыл доступ для всех пользователей американского штата Юта — и «VPN‎» там сразу стал самым популярным поисковым запросом в Google.

Pornhub заблокировал доступ к своему сайту в Юте, но это не помешало местным жителям посещать видеоплатформу «для взрослых». Согласно данным Google, сразу после блокировки количество поисковых запросов, касающихся VPN, резко возросло и сейчас это самый популярный поисковый термин в штате.

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Немало поисковых запросов осуществлено из крупных городов Юты, однако наибольшее количество поступало из меньших населенных пунктов, таких как Провиденс, Маунт-Плезант, Морони и Магна. Самый популярный запрос – «VPN‎-доступ‎», за ним следуют названия различных VPN-‎сервисов и запрос «Что такое VPN‎?‎».

В 2016 году штат Юта объявил порнографию «кризисом общественного здоровья» и «эпидемией, которая наносит ущерб гражданам Юты и нации». В 2009 году Юта считалась «столицей онлайн-порно США», потому что в ней фиксировалось наибольшее количество онлайн-подписчиков таких сервисов. В 2021 году губернатор штата Спенсер Кокс подписал закон, согласно которому все телефоны и планшеты, что продаются в Юте, должны автоматически блокировать порнографию.

Повышенный интерес жителей Юты к виртуальным частным сетям проявился после того, как Pornhub отменил доступ к своему сайту для жителей штата – как знак протеста на введение нового закона SB 287 об обязательной проверке возраста на сайте через предоставление пользователями удостоверения личности, вступившего в силу 2 мая.

Pornhub опубликовал отдельное видеозаявление на своем сайте:

PornHub (and affiliated entities) have banned all traffic from the state of Utah as a result of ‘S.B. 287 Online Pornography Viewing Age Requirements’ bill PornHub released a statement regarding the traffic ban. Information via @LawrenceAbrams pic.twitter.com/afxqsauVak — vx-underground (@vxunderground) May 2, 2023

«Хотя безопасность и соблюдение нормативных требований стоят на первом месте в нашей миссии, предоставление идентификационной карты каждый раз, когда вы хотите посетить платформу для взрослых, не является самым эффективным решением для защиты и это ставит под угрозу детей и конфиденциальность», – говорит порноактриса Черри Девилль.

Pornhub предлагает использовать «проверку через устройство» – то есть пользователи должны подтвердить, что смартфон, компьютер или планшет, используется или принадлежит взрослому человеку.

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Ранее обязательная возрастная проверка на порносайтах была введена для жителей Луизианы. Политика закона предусматривает, что платформы, содержащие 33,3% и более порнографии, должны получать подтверждение от пользователей, что они достигли 18-летнего возраста. Несколько подобных решений рассматривались в других штатах, в частности в Арканзасе, недавно принявшем соответствующий закон.

Pornhub также давно обвиняют в том, что он не модерирует контент и позволяет публиковать видео, содержащие материалы жестокого обращения с детьми и видео с людьми, которые не предоставляли на это разрешение. Эти опасения привели к отставке генерального директора Pornhub Фераса Антуна и главного операционного директора Дэвида Тасилло, а также повлияли на отношения Pornhub с другими компаниями.

Недавно сайт сменил владельцев – его материнскую компанию MindGeek приобрела частная инвестиционная фирма Ethical Capital Partners из Канады. Сумму сделки не называют, но известно, что среди нового руководства — юристы и экс-инвесторы в каннабис.