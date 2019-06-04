Топовая конфигурация Apple Mac Pro вероятно будет стоить около $45 тыс. (без учёта монитора и периферии)





Вчера компания Apple анонсировала выпуск новой модели компьютера Mac Pro, ориентированного на профессиональное использование. Во время анонса была названа стоимость базовой конфигурации новинки на уровне $6000, что уже немало. Для тех создателей контента, которым требуется очень высокая производительность, доступна возможность собрать более мощную и дорогую систему. В топовой конфигурации цена Apple Mac Pro измеряется уже несколькими десятками тысяч долларов.

Так, системный блок, который включает 28-ядерный процессор Intel Xeon W (2,5/4,4 ГГц), массив ОЗУ объёмом 1,5 ТБ, пару твердотельных накопителей суммарной ёмкостью 4 ТБ и графическую подсистему с четырьмя GPU AMD Radeon Pro Vega II, оценивается уже примерно в $45000. Точные цены на такую конфигурацию Apple пока не назвала, но журналисты The Verge примерно оценили её, исходя из ориентировочной стоимости компонентов.

Причём более трети от общей стоимости приходится на огромный массив ОЗУ – около $17,9 тыс. Ещё почти $7,5 тыс. стоит 28-ядерный процессор. Точная стоимость модулей AMD Radeon Pro Vega II Duo остаётся неизвестной. Предполагается, что каждый из них стоит минимум $6 тыс., а в топовой конфигурации Mac Pro установлено два модуля. Итого, стоимость графической подсистемы оценивается в $12 тыс. (минимум). Ещё $2,4 тыс. придётся заплатить за подсистему хранения данных ёмкостью 4 ТБ. Так что только эти компоненты суммарно стоят уже минимум $40 тыс. Ещё немного увеличат итоговую стоимость покупки сам системный блок, материнская плата, система охлаждения, блок питания и карта Afterburner ProRes или ProRes RAW. Цена самой карты пока неизвестна. Это опциональный компонент, который может потребоваться не всем создателям контента, но если уж собирать максимально производительную и функциональную систему, то скорее всего такая карта будет покупаться.

Таким образом, компьютер Apple Mac Pro в топовой конфигурации будет стоить около $45000, когда он поступит в продажу осенью этого года. Ещё нужно некоторую сумму нужно зарезервировать на покупку монитора Apple Pro Display XDR, который оценивается в $5000. Версия с матовым покрытием дисплея стоит на $1000 дороже. Ещё $1000 предстоит заплатить за отдельно продающуюся подставку дисплея. В результате итоговая стоимость покупки рабочей станции Apple Mac Pro переваливает за $50 тыс. Стоимость комплекта из фирменных клавиатуры и мыши ($228) и вовсе можно не упоминать на фоне этой суммы.

Источник: The Verge