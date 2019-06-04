Apple наконец-то показала обновленный Mac Pro, а вместе с ним и новый монитор Pro Cinema XDR

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Ежегодная конференции для разработчиков WWDC как обычно началась с презентации новых операционных систем. Вместе с ними публику побаловали анонсом обновленного настольного компьютера Mac Pro, ориентированного на профессиональное использование. И этим «железные» новинки не ограничились: в ассортимент фирменного магазина вернутся и мониторы с новой моделью — Pro Cinema XDR. А теперь по порядку.

Дизайн нового Mac Pro больше не напоминает «бочонок». Теперь это более привычный десктопный корпус. Но из-за особенностей оформления вентиляционных прорезей и наличия ручек, неравнодушные пользователи в социальных сетях сразу нарекли новинку «теркой».

Тут используется стальной «скелет», который также формирует ручки для переноски и ножки. Накрывает это сплошной алюминиевый корпус. Сняв его, можно получить доступ к «начинке» с любого угла, что обеспечивает дополнительный комфорт при апгрейде и ремонте. Размер всей «коробки» получился 52,9×45×21,8 см, а вес — 18 кг. В дополнение, вместо ножек могут устанавливаться колесики, которые увеличат высоту конструкции до 55,7 см.

Внутри же как обычно устанавливаются процессоры Xeon, от 8-, и вплоть до 28-ядерных 56-поточных вариантов. 12 DIMM-слотов позволят разместить полтора терабайта оперативной памяти DDR4 ECC (2666-2933 МГц). Также на материнской плате есть 8 PCI Express-слотов (4 из них рассчитаны на двухслотовые карты, три одинарные и один «половинный» для установки I/O-карты).

Графикой занимается в базе Radeon Pro 580X. Но для более требовательных пользователей есть специально разработанный MPX-модуль (Mac Pro Expansion Module). Он включает в себя Radeon Vega II. Интересно, что модуль подключается двумя коннекторами: стандартным PCI Express x16, и еще одним PCIe. Такой модуль сопровождается 32 ГБ видеопамяти, а вычислительной мощности у него набралось 14 терафлопс.

Также он может состоять из двух видеочипов, удваивая производительность. Но корпус позволяет установить еще один такой. В итоге из такой комбинации можно «выжать» 56 терафлопс.

Интересным дополнением к графике является плата Afterburner ProRes and ProRes RAW accelerator card. Это фирменный «ускоритель» для работы с графикой. На демонстрации он позволил обрабатывать три потока изображения 8K ProRes RAW каждый в режиме реального времени. Естественно, это делалось в Final Cut Pro X, но сторонние разработчики тоже смогут получить к нему доступ и адаптировать ПО.

Для накопителей есть пара слотов SSD. В базе будет всего 256 ГБ, тогда как два модуля позволят получить максимум до 4 ТБ памяти. Как и в других компьютерах компании, накопители будут шифроваться с помощью отдельного чипа Apple T2.

Питание обеспечивает блок мощностью 1280 Ватт. Охлаждением заняты массивные радиаторы, а три большие вентилятора спереди загоняют холодный воздух внутрь корпуса, и еще один сзади отправляет направленный горячий поток наружу. В режиме легкой нагрузки все это должно работать не громче iMac Pro. Графические MPX-модули тоже с пассивным охлаждением и дополнительного шума создавать не станут.

Для подключения внешних устройств есть PCIe-карта с парой USB-A 3.0 и двумя портами Thunderbolt 3 (USB-C). Там же есть и 3,5 мм Jack. Еще пара Thunderbolt 3 находятся на верхней панели. Внизу возле разъема питания расположились два 10-гигабитные Ethernet-порта. Для беспроводных коммуникаций есть приемник Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Внутри нашлось место и для динамика. В комплекте есть беспроводные клавиатура и мышь.

Цена компьютера будет стартовать с отметки $5999, а стоимость максимальной комплектации пока не озвучена.

Вместе с Mac Pro показались и давненько пропавшие с полок магазинов фирменные мониторы. Естественно, это новые модели — Pro Cinema XDR.

Диагональ дисплея составляет 32 дюйма (напомню, до этого Cinema Display были 27-дюймовые), а разрешение 6К — 6016×3384 точки (218 ppi). Соотношение сторон равняется 16:9. XDR — это домашняя заготовка купертинцев, означающая Extreme Dynamic Range и призванная «вывести яркость, контрастность и цвет на новый уровень». Естественно, IPS-матрица попадает в цветовой охват DCI-P3, поддерживает 10-битный цвет, функцию TrueTone, обеспечивает уровень контрастности 1 000 000:1 и яркость на уровне 1000 нит (1600 на пике). Подключается монитор с помощью Thunderbolt 3 и имеет еще три разъема USB-C.

Интересно, что есть два типа покрытия экрана. Первый представляет из себя обычное стекло, а второй — матовое покрытие для сложных условий, которое назвали «нано-текстурированным» (Nano-texture glass). Базовая модель будет стоить $4999, а матовая опция обойдется на тысячу дороже.

И тут обнаружился один подвох — подставки в комплекте нет. Она продается отдельно и стоит еще $999. Фирменный адаптер под крепление стандарта VESA оценили в $199.

Новые Mac Pro и Pro Cinema XDR ожидаются в продаже осенью этого года.