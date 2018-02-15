TP-Link вывел на украинский рынок смартфоны Neffos C5A и Neffos C7 по цене 1999 грн и 3799 грн соответственно

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Компания TP-Link вывела на украинский рынок пару новых смартфонов Neffos C5A и Neffos C7, которые относятся к начальному и среднему классу соответственно.

Модель TP-Link Neffos C7 оснащается 5,5-дюймовым IPS-экраном с HD-разрешением, а также восьмиядерным 64-битным процессором MTK MT6750, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карт microSD с максимальным объемом 128 ГБ. Емкость батареи составляет 3060 мАч, устройство поддерживает стандарты 3G/4G, а также работу с двумя SIM-картами и стандарты 3G/4G.

Корпус смартфона выполнен из пластика, но обработан “наноскопической” серебряной пастой, чтобы создать ощущение прохладного металла. На передней панели установлена 8 Мп камера с широкоформатным объективом и утилитой улучшения селфи Beautify от Arcsoft, на задней – сканер отпечатков и фотомодуль на 13 Мп с диафрагмой f/2.0 и автофокусом, срабатывающим за 0,2 секунды.

Предустановленная операцонная система Android 7.0 дополненна фирменным интерфейсом NFUI, смартфон поставляется в двух цветовых решениях (сером и золотистом), а рекомендованная розничная цена TP-Link Neffos C7 составляет 3799 грн.

Модель TP-Link Neffos C5А представляет собой классический бюджетный смартфон с 5-дюймовым экраном, четырехъядерным процессором MTK, 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи карты microSD с максимальным объемом 32 ГБ. Устройство оснащается батареей на 2300 мАч и двумя камерами – основной 5-мегапиксельной и фронтальной 2-мегапиксельной. Смартфон TP-Link Neffos C5А поставляется с Android 7.0 в одном сером цветовом решении, а его рекомендованная розничная цена составляет 1999 грн.

Источник: TP-Link