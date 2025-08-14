Вы будете удивлены: сколько заработала семья Трампа на криптовалютах?

В июле издание Bloomberg писало, что семья президента США заработала $620 млн на участие в криптовалютных проектах или инвестировании в них. Но The New Yorker провело собственное расследование на основе официальных финансовых документов. Журналисты считают, что цифра их коллег существенно занижена. Согласно подсчетам The New Yorker, в целом семья Дональда Трампа во время его второго президентства заработала на криптопроектах около $2,37 млрд.

В частности, платформа World Liberty Financial принесла более $400 млн, из которых лично Трамп задекларировал $57,35 млн от продажи токенов и владения 15,75 млрд токенов WLFI.

$243 млн поступило от сделок властей ОАЭ с платформой World Liberty Financial и стейблкоином USD1. Еще $13 млн удалось заработать на сделках, связанных с майнинговым предприятием American Bitcoin и — $1,3 млрд от доли Трампа в компании Trump Media & Technology Group.

Мемкоин TRUMP, появившийся 17 января 2025 года, позволил заработать $320 млн. Токен MELANIA добавил еще $65 млн.

Источник: The New Yorker