Крупнейшие биржи провели листинг токенов проекта Трампа World Liberty Financial

Криптовалютное предприятие семьи Трампа начало публичные торги токена World Liberty Financial (WLFI). Первые монеты были проданы еще в прошлом году, когда Трамп и партнер запустили платформу «децентрализованных финансов» Продажу завершили только в марте 2025 года из-за низкого спроса. Долгое время токенами WLFI вообще нельзя было торговать на биржах. Но 1 сентября крупнейшие платформы провели листинг.

В июле инвесторы проголосовали за то, чтобы сделать WLFI предметом торговли, прокладывая путь для их продажи и покупки — и потенциально повышая стоимость токенов в портфолио Трампа. Ранние инвесторы могут продать до 20% своих активов, заявили в World Liberty. Несколько крупнейших мировых криптовалютных бирж, включая Binance, OKX и Bybit, предлагают эти токены на своих платформах для торговли по цене около $0.29.

С момента запуска World Liberty принесла Трампам более $400 млн, из которых лично президент США задекларировал $57,35 млн от продажи токенов и владение 15,75 млрд токенов WLFI.

На старте токены WLFI только предоставляли владельцам право голосовать по некоторым изменениям в бизнесе, таким как код. Ранние инвесторы заявляли, что в этих монетах их в основном интересовала связь с Трампом и их ожидания, что токены вырастут в стоимости благодаря его поддержке.

Кроме того, команда Трампа запустила стейблкоин USD1 в блокчейне Solana.