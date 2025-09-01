Новости Крипто 01.09.2025 comment views icon

Крупнейшие биржи провели листинг токенов проекта Трампа World Liberty Financial

Крупнейшие биржи провели листинг токенов проекта Трампа World Liberty Financial

Криптовалютное предприятие семьи Трампа начало публичные торги токена World Liberty Financial (WLFI). Первые монеты были проданы еще в прошлом году, когда Трамп и партнер запустили платформу «децентрализованных финансов» Продажу завершили только в марте 2025 года из-за низкого спроса. Долгое время токенами WLFI вообще нельзя было торговать на биржах. Но 1 сентября крупнейшие платформы провели листинг.

В июле инвесторы проголосовали за то, чтобы сделать WLFI предметом торговли, прокладывая путь для их продажи и покупки — и потенциально повышая стоимость токенов в портфолио Трампа. Ранние инвесторы могут продать до 20% своих активов, заявили в World Liberty. Несколько крупнейших мировых криптовалютных бирж, включая Binance, OKX и Bybit, предлагают эти токены на своих платформах для торговли по цене около $0.29.

С момента запуска World Liberty принесла Трампам более $400 млн, из которых лично президент США задекларировал $57,35 млн от продажи токенов и владение 15,75 млрд токенов WLFI.

На старте токены WLFI только предоставляли владельцам право голосовать по некоторым изменениям в бизнесе, таким как код. Ранние инвесторы заявляли, что в этих монетах их в основном интересовала связь с Трампом и их ожидания, что токены вырастут в стоимости благодаря его поддержке.

Кроме того, команда Трампа запустила стейблкоин USD1 в блокчейне Solana.

