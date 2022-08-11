Трансформеры в виде «настоящих» камер стали реальностью благодаря сотрудничеству Canon и Takara Tomy

Как правило, роботы-трансформеры способны трансформироваться в автомобили или другие транспортные средства. А теперь, благодаря сотрудничеству компаний Takara Tomy (японская компания, разрабатывающая игрушки-трансформеры) и Canon в продаже появятся роботы, которые могут трансформироваться в камеру.

Результатом сотрудничества стала пара фигурок Transformers, которые можно сложить в реалистично выглядящие беззеркальные камеры Canon. К сожалению, вести съёмку такие камеры не могут. В сложенном виде их размеры составляют 80% от размеров настоящей камеры Canon EOS R5. На изображениях можно видеть роботов Decepticon Refraktor со своей миниатюрной камерой в руке и Optimus Prime, использующего крышку объектива в качестве щита.

Роботы Transformers, трансформирующиеся в камеру Canon EOS R5, появятся в продаже в Японии 25 февраля 2023 года по цене ¥19800 (около $147). Предварительные заказы на них можно будет оформить с 28 сентября. Не уточняется, поступят ли они в продажу на глобальных рынках.

Источник: The Verge