Трансляция выхода арабской станции Al Amal на околомарсианскую орбиту





Сегодня марсианская станция Al Amal после семимесячного перелета должна совершить манёвр выхода на орбиту вокруг Красной планеты, после чего начнет научную двухгодичную программу. Желающие смогут следить за важным этапом миссии в реальном времени.

Космическое агентство ОАЭ будет вести прямую трансляцию — она начнется в 16:00 по Киеву на сайте миссии, ровно за полтора часа до того, как аппарат приступит к выполнению маневра. Кроме того, все обновления будут сразу же публиковаться в твиттере миссии.

Автоматическая станция Al Amal («Надежда») — первая марсианская исследовательская станция ОАЭ и стран арабского мира — была запущена при помощи ракеты-носителя H-IIA 20 июля 2020 года со стартовой площадки Космического центра Танэгасима в Японии. Весь перелет от Земли до Марса занял у станции, как и планировалось, без малого семь месяцев. 8 ноября 2020 года станция совершила последний из трех маневров коррекции траектории и сегодня должна полностью самостоятельно выполнить сложный маневр выхода на орбиту вокруг Марса — к его выполнению аппарат приступит в 17:30 по Киеву. Но из-за 22-минутной задержки сигнала между Землей и Марсом в сети дальней космической связи Deep Space Network (DSN) в центре управления полетами в Дубае раньше 17:42 не узнают, приступила ли станция к выполнению маневра. Подтверждение о его успешном завершении или неудаче тоже придет с 22-минутной задержкой.

Для выполнения маневра Al Amal потребуется замедлиться — аппарат должен сбросить скорость с нынешних 120 700 км/ч до 17 703 км/ч, чтобы не проскочить мимо гравитационного поля Марса. Станция включит тормоза, запустив все шесть двигателей Delta-V на 27 минут. Это должно вывести станцию на «орбиту захвата» вокруг красной планеты. Через пять минут команда миссии потеряет связь с Al Amal примерно на 15 минут, когда она отлетит на дальнюю сторону Марса.

«Это было отрепетировано достаточно много раз, мы продумали каждый возможный сценарий, если что-то может пойти не так, и запрограммировали соответствующую последовательность команд». из заявления Сары аль-Амири, заместителя руководителя проекта миссии Emirates Mars Mission, The Verge

После испытательного 6-недельного периода станция перейдет на эллиптическую рабочую орбиту с периодом обращения вокруг Марса 55 часов и начнет научную программу, рассчитанную на два года (команда рассчитывает, что в итоге миссия будет продлена до 2025 года).

Al Amal оснащена комплектом из трех научных инструментов для изучения нижних слоев атмосферы Марса. Главными задачами, которые стоят перед Al Amal, являются поиск связи между современной погодными условиями на Марсе и его древним климатом и изучение механизмов, приведших к потере атмосферы планеты, путем наблюдений за водородом и кислородом, а также исследований взаимодействий между верхними и нижними слоями газовой оболочки.

Более подробно о миссии Al Amal можно узнать из нашего подробного материала.

Остается добавить, что Al Amal не единственный аппарат, летящий сейчас к Марсу: на подлете также находятся марсоход NASA «Персеверанс», несущий на себе беспилотный вертолет «Индженьюити», и первый китайский марсоход.