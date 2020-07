«Марс-2020: Новый ровер NASA — «Персеверанс» — стартовал к Марсу. Он гораздо лучше «Кьюриосити» и даже располагает дроном

Буквально только что состоялся долгожданный запуск новой исследовательской миссии «Марс-2020» — американское космическое агентство NASA на ракете Atlas V 541 отправило на Красную планету очередной марсоход — «Персеверанс» (Perseverance, «Настойчивость», тут можно почитать, почему он так называется). Ракета стартовала с пусковой площадки SLC-41 Мыса Канаверал в 14:50 по Киеву (11:50 UTC).

«Персеверанс» присоединится к «Кьюриосити» (Curiosity, «Любопытство»), изучающему Красную планету с 2012 года, и займется поисками существования древних микробиологических форм жизни. Помогать «Персеверанс» искать на Марсе следы древней жизни будет беспилотный вертолет «Инженити» (Ingenuity, «Изобретательность»). Прямая трансляция запуска продолжается на YouTube-канале NASA.

Обновлено 15:47: Есть подтверждение успешного отделения аппарата от второй ступени ракеты. Фаза перелета к Марсу займет 7 месяцев.

Separation confirmed! The United Launch Alliance #AtlasV rocket has released the Mars 2020 mission featuring the @NASAPersevere rover on a 7-month, 300-million-mile trek to the red planet.

