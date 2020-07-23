Китай успешно запустил межпланетную миссию на Марс, включающую спускаемый аппарат и марсоход





Китай совершил успешный запуск своей первой крупной межпланетной миссии на Марс. После старта космическому аппарату предстоит 7-месячное путешествие в космосе. Если финальный этап миссии также окажется успешным, Китай может стать второй страной, которая смогла доставить марсоход на Красную планету.

Марсианская миссия Китая получила название Tianwen-1. Она подразумевает использование орбитального модуля, спускаемого аппарата и марсохода. Запуск состоялся ранним утром 23 июля с космодрома Wenchang Spacecraft Launch Site. Для запуска использовалась одна из наиболее мощных китайских ракет Long March 5. При этом Tianwen-1 стала лишь четвёртой миссией для ракет этого класса.

China sends its first mission to Mars. Tianwen-1 was launched from Wenchang towards the red planet on a voyage that will last until next year. #Mars pic.twitter.com/9PmlzHCoEe — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Прилетев к Марсу, все три аппарата будут работать в тандеме, чтобы изучать геологические особенности планеты и объекты, которые могут располагаться под её поверхностью. Орбитальный модуль займётся картографированием и съёмкой Марса с высоты. В то же время спускаемый аппарат вместе с марсоходом попытаются совершить посадку на поверхности Марса.

Пока что только США смогли развернуть на Марсе роботизированный аппарат для исследования поверхности. Ни одна другая страна не смогла повторить этот успех. Европа дважды пыталась посадить марсоходы на поверхности Красной планеты и дважды терпела неудачу. СССР ещё в 1971 году приземлили на Марсе аппарат Mars 3, но связь с ним прекратилась через 20 секунд после посадки.

Tianwen-1 является уже второй марсианской миссией, запущенной этим летом. Буквально несколько дней назад ОАЭ успешно запустили к Марсу свою первую межпланетную станцию Al Amal. А к концу месяца ещё один аппарат (Perseverance) к Марсу планирует отправить NASA.

Источник: The Verge