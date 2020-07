Китай успешно запустил межпланетную миссию на Марс, включающую спускаемый аппарат и марсоход

Китай совершил успешный запуск своей первой крупной межпланетной миссии на Марс. После старта космическому аппарату предстоит 7-месячное путешествие в космосе. Если финальный этап миссии также окажется успешным, Китай может стать второй страной, которая смогла доставить марсоход на Красную планету.

Марсианская миссия Китая получила название Tianwen-1. Она подразумевает использование орбитального модуля, спускаемого аппарата и марсохода. Запуск состоялся ранним утром 23 июля с космодрома Wenchang Spacecraft Launch Site. Для запуска использовалась одна из наиболее мощных китайских ракет Long March 5. При этом Tianwen-1 стала лишь четвёртой миссией для ракет этого класса.

