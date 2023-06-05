Новости Игры 05.06.2023 в 18:22

Трансляции Xbox Games Showcase и Starfield Direct — украинские субтитры и никаких CGI-трейлеров от студий Microsoft

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Вадим Карпусь

Автор новостей

На следующей неделе состоится мероприятие Xbox Games Showcase, во время которого публике покажут новые трейлеры игр. Как отмечают в Microsoft, ни один трейлер к собственным играм компании не будет полностью состоять из кадров компьютерной графики.

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Вице-президенту Xbox по игровому маркетингу Аарону Гринбергу задали вопрос, будет ли на Showcase показан геймплей для анонсированных игр и трейлеры на базе компьютерной графики для неанонсированных игр. На это он ответил, что ни один из трейлеров к собственным играм компании, демонстрируемых на мероприятии, не будет полностью состоять из компьютерной графики. Все кадры будут представлять собой внутриигровые съёмки, съёмки с использованием движка или внутриигровые съёмки с добавлением некоторого количества кинематографии. При этом каждый трейлер будет соответствующим образом помечен для понимания ситуации поклонниками.

Другому подписчику Гринберг написал, что «на нашем игровом шоу не будет трейлеров к фильмам», что может быть отсылкой к трейлеру Gran Turismo, который был показан во время недавнего PlayStation Showcase.

Мероприятие Xbox Games Showcase будет проходить в воскресенье, 11 июня. Его начало запланировано на 20:00 по Киевскому времени. Вслед за Showcase последует презентация Starfield Direct, посвященная исключительно грядущей игре Starfield от Bethesda. По словам Гринберга, Xbox Games Showcase и Starfield Direct вместе продлятся около 2 часов. В Xbox обещают сделать перевод трансляции на украинский язык с помощью субтитров. Трансляцию можно будет просмотреть на следующих ресурсах:

Источник: videogameschronicle


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