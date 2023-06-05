Трансляции Xbox Games Showcase и Starfield Direct — украинские субтитры и никаких CGI-трейлеров от студий Microsoft

На следующей неделе состоится мероприятие Xbox Games Showcase, во время которого публике покажут новые трейлеры игр. Как отмечают в Microsoft, ни один трейлер к собственным играм компании не будет полностью состоять из кадров компьютерной графики.

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Вице-президенту Xbox по игровому маркетингу Аарону Гринбергу задали вопрос, будет ли на Showcase показан геймплей для анонсированных игр и трейлеры на базе компьютерной графики для неанонсированных игр. На это он ответил, что ни один из трейлеров к собственным играм компании, демонстрируемых на мероприятии, не будет полностью состоять из компьютерной графики. Все кадры будут представлять собой внутриигровые съёмки, съёмки с использованием движка или внутриигровые съёмки с добавлением некоторого количества кинематографии. При этом каждый трейлер будет соответствующим образом помечен для понимания ситуации поклонниками.

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans. — Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023

Другому подписчику Гринберг написал, что «на нашем игровом шоу не будет трейлеров к фильмам», что может быть отсылкой к трейлеру Gran Turismo, который был показан во время недавнего PlayStation Showcase.

Мероприятие Xbox Games Showcase будет проходить в воскресенье, 11 июня. Его начало запланировано на 20:00 по Киевскому времени. Вслед за Showcase последует презентация Starfield Direct, посвященная исключительно грядущей игре Starfield от Bethesda. По словам Гринберга, Xbox Games Showcase и Starfield Direct вместе продлятся около 2 часов. В Xbox обещают сделать перевод трансляции на украинский язык с помощью субтитров. Трансляцию можно будет просмотреть на следующих ресурсах:

Источник: videogameschronicle