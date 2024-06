Создатели «М3ГАН» / M3GAN снимут эротический триллер SOULM8TE в той же киновселенной

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Atomic Monster Джеймса Вана и Blumhouse Джейсона Блума снимут фильм SOULM8TE, чем создадут отдельную вселенную «М3ГАН» / M3GAN. Лента продвигается довольно быстро: релиз SOULM8TE уже запланирован на 2 января 2026 года. Целью проекта заявлено возвращение к триллерам 1990-х годов, но с современным, технологическим оттенком.

«SOULM8TE — это увлекательное и соблазнительное дополнение к вселенной M3GAN», — говорит Джеймс Ван.

Кейт Долан, которая сняла триллер 2021 года «You Are Not My Mother», участвует в постановке фильма. Она также переписала сценарий, который изначально был написан Рафаэлем Джорданом. Авторами истории являются Джеймс Ван, Ингрид Бису и Рафаэль Джордан. Майкл Клир и Джадсон Скотт из Atomic Monster являются исполнительными продюсерами, вместе с Ингрид Бису. Алейна Гластал является исполнительным директором проекта.

Описанный как эротический триллер, фильм рассказывает о том, как мужчина покупает андроида с искусственным интеллектом, чтобы пережить потерю своей недавно умершей жены. Пытаясь создать действительно разумного партнера, он нечаянно превращает безобидного любовного бота в смертоносную «родственную душу».

«По сути, я рассматриваю этот фильм как исследование отношений и одиночества. Несмотря на технологический прогресс, существуют неизменные человеческие истины, которых мы не можем избежать, и я с нетерпением жду возможности углубиться в это», — рассказывает Кейт Долан.

Сиквел «М3ГАН 2.0» / M3GAN 2.0 выйдет 27 июня 2025 года. Звезды Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу вернутся, главную роль в фильме сыграет украинка Иванна Сахно. Первая лента имела большой успех и собрала $181 млн при бюджете $12 млн.

Курс English For IT: Communication від Enlgish4IT. Почни легко працювати та спілкуватися з мультикультурними командами та міжнародними клієнтами. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG. Інформація про курс

Источник: The Hollywood Reported

Раздел Кино выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.